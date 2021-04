TTB: “Bilim dışı bir anlayış”

Kocaeli Valiliği B Kapısı önünde geçtiğimiz gün Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Hemşireler Derneği, ortak basın açıklaması düzenledi. Pandemi süreci ile ilgili Türkiye geneli eş zamanlı gerçekleşen basın açıklamasına CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Emek Partisi İl Yöneticileri, HDP İl Yöneticileri, Tüm Bel Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, BES Kocaeli Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Karstarlı ve sağlık çalışanları katıldı.

“BİLİMDIŞI BİR ANLAYIŞ”

Açıklamayı bütün katılımcılar adına Türk Tabipler Birliği Kocaeli Şubesi Genel Sekreteri Mehtap Yılmaz Maçkalı okudu. Maçkalı okuduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi, “13 Nisan Çarşamba günü Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan iki haftalık "kısmi kapanma” 1 Mart'tan bu yana uygulanan "kontrolsüz normalleşememe” halinin ne denli başarısız olduğunun ifadesidir. Yeni kısıtlamalar adı altında alınan önlemler de iktidarın pandemi sürecine dönük bilimdışı bir anlayışın ürünüdür. Alındığı söylenen önlemler, ölümleri durdurmayacak, sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlu koşulları değiştirmeyecektir.

“HALKI OYALAMA PAKETİ”

Pandemi yoksulları ve işçileri vurmaktadır. Her gün bir uçak dolusu yurttaşımızı toprağa veriyoruz. Her gün yurttaşların on binlercesini hasta eden pandemiyle ve pandeminin kötü yönetimiyle karşı karşıyayız. İktidar bilimin, meslek örgütlerinin sesine kulağım tıkamakta, sermayenin çıkarlarına uygun kararlan uygulamaktadır, Bu tedbirler paketi halkı oyalama paketidir. Bir yıldır her zaman olduğu gibi mesleğimizin ve meslek örgütümüzün üzerimize yüklediği sorumlulukla söylenmeyeni söylemeye, görünmeyeni görünür kılmaya çalıştık.

“CEVAP ALAMADIK”

Halk sağlığım önceleyen bilimsel bilgiler ışığında salgının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığı İle görüşmeler talep ettik, randevu taleplerimize yanıt gelmedi. 50 metreye varan yazılar yazdık, cevap alamadık, medya aracılığıyla uyardık yapılması gerekenleri söyledik ama duyulmadık. Bugün buradayız çünkü duymama görmeme şansınız yok, bugün buradayız çünkü ölümleri görmeye tahammülümüz kalmadı, meslektaşlarımızın tükendiğine tanıklık etmeye tahammülümüz kalmadı.

“HASTANELER DOLDU”

Bugün geldiğimiz noktada, eksik, yanlış, tutarsız politikalar, başarısız salgın yönetimi neticesinde kontrol altına alınamayan COVlD-19 pandemisi üçüncü ve en büyük pikini yapıyor. Günlük vaka sayıları 60 bine dayandı, can kayıpları gerçek rakamların ancak üçte birini yansıtan resmi rakamlarda bile 250'yi aştı. Hastanelerimiz COVID-19 hastalarıyla doldu, yeni açılan servisler dahi ihtiyacı karşılamaya yetmiyor, yoğun bakımlarda yer bulunamıyor. Her gün çaresizlik içinde yeni ölümlere tanıklık etmekten tükeniyoruz. Bu tablodan sadece COVID-19 hastaları değil, COVID-19 dışı hastalarımız da mağdur oluyor, ertelenemez sağlık sorunları için gereken hizmete ulaşamıyorlar.

“GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI”

Mevcut sağlık politikalarının başarısız olduğu artık kabul edilmeli; sağlığa bütüncül bakan toplum ve sağlık örgütlerinin katılımıyla dayanışma içerisinde yeni bir sağlık sistemi kurulmalıdır. Pandemi ile mücadele, derhal geniş katılımlı yerel pandemi kurullarına devredilmelidir. Bu kurullara yerel yönetimler, sağlık emek ve meslek örgütleri ve toplum dahil edilmelidir. Bilimsel kriterlere uygun filyasyon çalışmalarına hızla başlanıp salgının ilk kaynağına ulaşılmalı, bireyler hastalanmadan veya hastaneye gelmeden gerekli adımlar atılmalıdır” dedi.