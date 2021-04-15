Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Canlı anlatım)

2.LİG BEYAZ Grup temsilcimiz Kocaelispor, Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

Maç başladı

Dakika 5: Şanlıurfaspor gole çok yaklaştı. Can Erdem üst üste çalımlarla ceza sahasına sokuldu ve kaleci Bayram ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda savunmadan seken top dışarıya çıktı.

Kocaelispor 7. dakikada öne geçti. Benhur'un sağ çaprazdan çektiği şut Hakan tarafından güçlükle önlendi. Boşta kalan top Murat Cem'e geldi. Bu futbolcunun sol ayağıyla kaleye gönderdiği top filelerle buluştu.

Dk.9: Kocaelispor ikinci gole çok yaklaştı. Numan'ın şutunda savunmadan seken top dışarıya çıktı.

Kocaelispor'un golü attıktan sonra coşkulu futbolu devam ediyor.

Özellikle Benhur, Burak Süleyman ve İrfan ile birlikte Batuhan'ın ön alandaki gayreti dikkat çekiyor.

Dakika 26: Kocaelispor'da Burak Süleyman'ın şutunda Hakan soluna uzanarak topun hakimi oldu.

Dakika 30: Ceza sahasına ortalanan topta Can Erdem topa kafa ile vurdu. Top sağdan dışarıya çıktı.

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KOCAELİSPOR: 1. BAYRAM OLGUN, 9. BATUHAN ER, 22. MURAT CEM AKPINAR, 27. SEMİH KARADENİZ, 35. YILMAZ ÖZEREN, 41. GÖKHAN MERAL, 57. TAHA BATUHAN YAYIKCI, 61. NUMAN ÇÜRÜKSU, 77. BENHUR KESER, 80. İRFAN BAŞARAN, 94. BURAK SÜLEYMAN

YEDEKLER: 17. İSMET YUMAKOĞULLARI, 4. KEMAL CAN AYDEMİR, 14. YİĞİTALİ BAYRAK, 19. İSA NALBANT, 30. EREN TÜRKKAL, 55. BAHRİ CAN AVCI, 86. DİLAVER GÜÇLÜ, 89. MESUT ÖZDEMİR, 93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU, 99. BAHATTİN KÖSE

ŞANLIURFASPOR: 1. HAKAN CANBAZOĞLU, 3. SÜLEYMAN LUŞ, 5. GALİP GÜZEL, 9. GÖKDENİZ VAROL, 23. MUSTAFA ÇAKIR, 25. YUNUS EMRE GEDİK, 27. CAN ERDEM, 34. CİHAN CAN, 35. HÜSEYİN CİHAN AVCU, 88. ONUR KOLAY, 97. MUHAMMET RAŞİT YÖNDEM

YEDEKLER: 12. ALPEREN GÜNER, 99. FATİH KALDAN, 2. GÖKSU ALHAS, 6. MUSTAFA SAMİCAN KESKİN, 11. TARIK KURT, 15. TURGUT DOĞAN ŞAHİN, 19. İSMAİL CEM KARA, 22. İHSAN UĞUR GÖKTAŞ, 63. FEVZİ ÖZKAN, 77. RECEP GÜL