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15 Nis 2021 - 13:53- Gündem G: 15 Nis 2021 - 13:55

Pırellı Türkiye’den Kocaeli Üniversitesi’nde üç takıma birden sponsorluk desteği
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Pirelli Türkiye, genç pilotların otomobil sporlarındaki tutku ve mücadelesine katkı sunmaya devam ediyor. Şirket bu doğrultuda, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Bölümü öğrencileri tarafından kurulan “SAİTEM” ve Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Bölümü öğrencileri tarafından kurulan “Formula Student” ve “KOÜ Racing” takımlarından sonra 4. Yarış lastiği sponsorluğunu da Kocaeli Üniversitesi “KOU FORMULA” takımı ile yaptı. Pirelli Türkiye, sponsorluk kapsamında öğrencilerden oluşan takımlara yarış lastikleri hediye ederek, gençlerin motor sporları tutkusuna anlamlı bir katkıda bulundu.

Lastikleri teslim etmek ve sponsorluk protokolü imzalamak üzere Kocaeli Üniversitesi kampüsüne ziyarete giden Pirelli Türkiye Motor Sporları Teknik Müdürü Semih Öngir, İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Yöneticisi Hakan Bahtiyar, öğrenciler ve öğretim üyeleriyle bir araya gelerek paylaşımda bulundu ve takımlara başarı dileklerini ilettiler.
# Kocaeli

15 Nis 2021 - 13:53 - Gündem

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