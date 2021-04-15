Kocaelispor bugün kendi sahasında Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Kentimizin temsilcisi Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu.

KOCAELİSPOR

1. BAYRAM OLGUN

9. BATUHAN ER

22. MURAT CEM AKPINAR

27. SEMİH KARADENİZ

35. YILMAZ ÖZEREN

41. GÖKHAN MERAL

57. TAHA BATUHAN YAYIKCI

61. NUMAN ÇÜRÜKSU

77. BENHUR KESER

80. İRFAN BAŞARAN

94. BURAK SÜLEYMAN

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

4. KEMAL CAN AYDEMİR

14. YİĞİTALİ BAYRAK

19. İSA NALBANT

30. EREN TÜRKKAL

55. BAHRİ CAN AVCI

86. DİLAVER GÜÇLÜ

89. MESUT ÖZDEMİR

93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU

99. BAHATTİN KÖSE

ŞANLIURFASPOR

1. HAKAN CANBAZOĞLU

3. SÜLEYMAN LUŞ

5. GALİP GÜZEL

9. GÖKDENİZ VAROL

23. MUSTAFA ÇAKIR

25. YUNUS EMRE GEDİK

27. CAN ERDEM

34. CİHAN CAN

35. HÜSEYİN CİHAN AVCU

88. ONUR KOLAY

97. MUHAMMET RAŞİT YÖNDEM

Yedekler

12. ALPEREN GÜNER

99. FATİH KALDAN

2. GÖKSU ALHAS

6. MUSTAFA SAMİCAN KESKİN

11. TARIK KURT

15. TURGUT DOĞAN ŞAHİN

19. İSMAİL CEM KARA

22. İHSAN UĞUR GÖKTAŞ

63. FEVZİ ÖZKAN

77. RECEP GÜL