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15 Nis 2021 - 14:11- Spor G: 15 Nis 2021 - 14:15

Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu
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Kocaelispor bugün kendi sahasında Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Kentimizin temsilcisi Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu.

KOCAELİSPOR

1. BAYRAM OLGUN
9. BATUHAN ER
22. MURAT CEM AKPINAR
27. SEMİH KARADENİZ
35. YILMAZ ÖZEREN
41. GÖKHAN MERAL
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
61. NUMAN ÇÜRÜKSU
77. BENHUR KESER
80. İRFAN BAŞARAN
94. BURAK SÜLEYMAN

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. KEMAL CAN AYDEMİR
14. YİĞİTALİ BAYRAK
19. İSA NALBANT
30. EREN TÜRKKAL
55. BAHRİ CAN AVCI
86. DİLAVER GÜÇLÜ
89. MESUT ÖZDEMİR
93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU
99. BAHATTİN KÖSE

ŞANLIURFASPOR

1. HAKAN CANBAZOĞLU
3. SÜLEYMAN LUŞ
5. GALİP GÜZEL
9. GÖKDENİZ VAROL
23. MUSTAFA ÇAKIR
25. YUNUS EMRE GEDİK
27. CAN ERDEM
34. CİHAN CAN
35. HÜSEYİN CİHAN AVCU
88. ONUR KOLAY
97. MUHAMMET RAŞİT YÖNDEM

Yedekler

12. ALPEREN GÜNER
99. FATİH KALDAN
2. GÖKSU ALHAS
6. MUSTAFA SAMİCAN KESKİN
11. TARIK KURT
15. TURGUT DOĞAN ŞAHİN
19. İSMAİL CEM KARA
22. İHSAN UĞUR GÖKTAŞ
63. FEVZİ ÖZKAN
77. RECEP GÜL

15 Nis 2021 - 14:11 - Spor

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