Kocaeli esnafı; BATTIK

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında herkesin merakla beklediği Korona virüs tedbirleri açıklandı. Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Kafe ve restoranlar paket servise devam edecek. Türkiye’nin gündeminde yer alan ve esnafı yakından ilgilendiren konuya ilgili Kocaeli esnafının görüşlerini aldık. Esnaflar dayanacak güçlerinin kalmadığını söylüyor.

“YARDIM BEKLİYORUZ”

RAMAZAN CİVİL (CİVİL KAFE): Salgın açısından kapanması iyi oldu, biz de virüsün son bulmasını istiyoruz, fakat aynı zamanda esnafa destek verilmesini de bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi bizlere 1000 liralık bir yardım yapıyordu, bu yardımlar devam edecek mi? Aynı zamanda başka destek sağlanacak mı? Kafamızda çok fazla soru işareti var. Biz esnaf olarak sadece mağduriyetimizin görülmesini istiyoruz.

“BÜYÜK SIKINTIDAYIZ”

SELÇUK YILDIRIM (UZAY MUTFAK): “İşlerimiz iyice bozuldu. Sektörümüz tehlike altında. Olması gereken zaten tam kapanma fakat yardıma da ihtiyacımız var. İnsanlar çalışmazsa para kazanamıyor, para kazanamayınca alışveriş de yapamıyoruz. Bizim işimiz zaten belirli ve artık insanlar için lükse kaçıyor. Biz de battık. Özellikle saat 19.00’da sokağa çıkma kısıtlaması da büyük sorun, herkesin evi iş yerine yakın değil. Çok büyük sıkıntılar içerisindeyiz.

KAPANMA İŞE YARAMAYACAK

ORHAN TURNA (TATİL JET): Yasak getirileceği zaten belliydi. Ramazan ayı herkes için bir fırsat oldu. 15 günlük bir kapanmanın işe yarayacağını düşünmüyorum. Bu dönemde en büyük sıkıntıyı çekenlerden biri de bizim gibi turizm şirketleri. Bayramdan sonra da seyahat kısıtlaması olursa bizim için daha da kötü olur. Zaten bir senedir iş yapamıyoruz. Sürekli açılıp kapatmalar bizim için bir felaket. Çünkü bizim işimiz diğerleri gibi değil rezerve oluşturuyoruz ama kapatma geliyor bu sefer rezervleri iptal ediyoruz. Büyük zararlar ediyoruz. Biz reklam üzerine çalışıyoruz. Reklamla müşteri kazanıyoruz. Daha sonra kısıtlamalarla kaybediyoruz. Bu sefer reklama verdiğimiz bütçe bize zarar olarak dönüyor. Devletten yardım da almıyoruz. Halimiz çok kötü.

“DESTEK VE KAPANMA BEKLİYORUZ”

HÜMA BAŞKOYLU (BOHO SANAT): Çalışma saatlerimizin kısıtlanması bizim için çok kötü oldu. Tamamen bir kısıtlama gelmediği sürece bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde de iş yapamıyoruz. Eğer tamamen kısıtlama gelirse en azından vaka sayıları azalır. Tabi ki bu süreçte esnafa da yardım yapılması gerekiyor. 1000 liralık yardım bizim kiramızı, faturalarımızı karşılamaz. Önce destek sonra kapanma bekliyoruz.

“DÜKKAN SAHİPLERİYLE DAVALIK OLDUK”

ORHAN KAYA (ŞİRİN ŞEKERLEME): Yeni gelen yasaklar işlerimizi çok etkiledi. Artık dükkan kiralarını ödeyemiyoruz. Dükkan sahipleriyle kanlı bıçaklı olduk. Sıkıntı çok büyük iflas edecek durumdayız. 5 aydır 6 bin liralık kirayı ödeyemiyoruz. Dükkan sahipleriyle davalık olduk. Bize ciddi destek lazım. Elektrik faturalarını bile ödeyemez duruma geldik. Normalde işlerimiz akşam oluyordu, ama şimdi o da bitti. Çaresiz kaldık.

“CİDDİ SIKINTILAR YAŞIYORUZ”

FIRAT ÇELEBİ (SARAY OTEL İŞLETMECİSİ): Yeni getirilen kısıtlamalar turizm sektörünü etkilediği gibi bizi de büyük etkiledi. Konaklama yerleri artık iş yapamıyor. Ciddi sıkıntılar içerisindeyiz. Kocaeli’deki bir vatandaş gelip otelde kalmaz. İnsanlar seyahat yapacak ki işimiz dönsün. Bu kısıtlamalar doğrultusunda çaresiz kaldık. Bu süreçte çok büyük sıkıntılar içerisindeyiz.

“ESNAFLAR RESMEN BATTI”

YASIN KARATAŞ (BOLULU YASİN USTA): Esnaf artık battı. Aç kapanmadan bıktık, hiçbir karımız yok. Çok dertliyiz. Boğazımıza kadar borcumuz var. Kar edemiyoruz. Ben ev yemekleri yapıyorum. Paket servis zaten yapamam. Ramazan ayında insanlar sokağa çıkmıyor. Ev yemeklerini zaten evde yapıyorlar. Bizim işimiz ancak iftar için ya da iş yemekleri vs. olur. Onunda önüne geçildi. Yapacak bir şey yok yardım bekliyoruz.

YASAKLARI MANTIKLI BULMUYORUM

MAHMUT BİLGİN (KAFİ KAFE): Yeni yasakları mantıklı bulmuyorum. Ya tam kapanma gelsin ya da hiç gelmesin. Artık dayanamıyoruz. Virüsün suçlusu biz değiliz. Otobüsler dolmuşlar tıklım tıklım. Bizde istiyoruz virüsün bitmesini en çok etkilenen biziz. Sabahtan beri sadece 50 lira kazanabildim. Faturalarım birikti ödeyemiyorum. Bir yeri kapatıyorsan ona para ödemek zorundasın. Kapatılıyor ama destek yok. Paramız yok artık borçtan bıktık.

İŞ YAPMIYORUZ, ZORDAYIZ

SALİH CECE (HALİL İBRAHİM SOFRASI): Benim dükkanımda içerde yemek yenmiyorsa ben iş yapamıyorum demektir. Ben zaten tam zamanlı kapandım. Gel al sisteminin de bana getirisi yok. Borçlarımız birikti artık ödeyemiyoruz. Devletten destek bekliyoruz. 1000 liralık yardım esnafı doyurmaz bizim zaten borcumuz 50 bin. Gün boyu zaten yasaktan etkileniyoruz.

“DAHA KÖTÜYE GİDİYORUZ”

ATİLLA TUNCE (PATİ KAFE): İflas ediyoruz. Gelirimiz yok tamamen kesildi. Sürekli borca girdik. Kiralarımızı ödeyecek gücümüz yok. Her gün daha kötüye gidiyoruz. İlk karantina döneminde tamamen kapanma olması gerekiyordu. Şimdi tamamen kapanma gelse de bunun önüne geçilebileceğini düşünmüyorum. Destek bekliyoruz başka çaremiz yok.