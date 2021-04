“4 binden fazla çocuğun  hayatına dokunduk”

Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2020 değerlendirmelerinde “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülünü almaya hak kazanan Kibar Gönüllüleri projesi ile ilgili Kibar Holding Kurumsal İletişim Müdürü Nilüfer Fişek gazetemize açıklamalarda bulundu. 2 yıllık bir oluşum olduklarını ifade eden Fişek, “Gönüllülerimiz ve gönüllü liderlerimiz aracılığıyla pandemi öncesine kadar 30’a yakın gönüllülük projesi gerçekleştirdik. Etkinliklerimiz toplamında 4 binden fazla çocuğun hayatına dokunduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

“6 FARKLI ALANDA”

Öncelikle hayırsever yaklaşımınızdan ötürü tebrik ediyorum. Kibar Gönüllüleri projesi hakkında bilgi verir misiniz? Fikir aşaması ve ortaya çıkış süreci nasıl şekillendi?

Kibar Holding olarak kurulduğumuz günden bu yana sosyal sorumluluk olgusu bizim için büyük önem taşıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları Kibar Grubu bünyesinde uzun süredir destekleniyor. Eğitim ve çevre konusunda yapılan desteklerle toplumsal sorumluluk alanında yapılan önemli çalışmalar söz konusu. Bu çok kıymet verdiğimiz çalışmalara grup şirketlerimizdeki insan kaynağımızın gönüllülük çalışmalarını da entegre edebilmek, sosyal sorumluluk projelerini sistematik hale getirmek ve kapsamını genişletmek amacıyla “Kibar Gönüllüleri” projesini hayata geçirdik. Gönüllülük esasıyla yürütülen tüm çalışmalarımızı “Kibar Gönüllüleri” çatısı altında topladık. Kibar Gönüllüleri 2018 yılının kasım ayından bu yana düzenli olarak sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyor. Dezavantajlı okullara destek, şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü projeleri, STK gönüllülüğü, beceri temelli gönüllülük ve kurum içi gönüllülük olmak üzere 6 farklı alanda yürütülen çalışmalar düzenli bir şekilde devam ediyor.

“30’A YAKININI GERÇEKLEŞTİRDİK”

Grup genelindeki tüm çalışma arkadaşlarımızın gönüllülük konusundaki öneri ve beklentilerini alarak bizlere iletilen geri bildirimler sonrasında “Eğitim ve Çocuk” konusunu, gönüllülük çalışmalarımızın odağında tuttuk. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızda Kibar Gönüllüleri olarak, faaliyet gösterdiğimiz lokasyonlardaki dezavantajlı ilkokullar ile çalıştık. Okulların temel ihtiyaçlarına yönelik fiziksel iyileştirmelerde bulunduk. Gönüllülerimiz ve gönüllü liderlerimiz aracılığıyla pandemi öncesine kadar 30’a yakın gönüllülük projesi gerçekleştirdik. Kibar Gönüllüleri etkinliklerinde yer alan gönüllülerimiz, 2 bin saati aşkın gönüllülük çalışmasına imza attı. Etkinliklerimiz toplamında 4 binden fazla çocuğun hayatına dokunduğumuzu söyleyebilirim. Kocaeli bölgesi bizler için her anlamda oldukça değerli. Projemizin ilk pilot bölgelerinden biri olarak İzmit’i seçtik. İlgili resmi kurumlarla yaptığımız protokol kapsamında İzmit Alikahya İlkokulu’nda gönüllü arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği çalışmalar, hem okul idaresi hem de veli ve öğrencilerimiz tarafından takdirle karşılandı.



Kısa süre içerisinde birçok ihtiyaç sahibi okula ve öğrencilere dokunarak büyük başarı yakaladınız. Karşılık beklemeden insanlara ve çocuklara yardım etme duygusu sizin için nasıl bir duygu?

Kibar Gönüllüleri için yaptığımız tüm çalışmaları hepimiz büyük bir motivasyonla gerçekleştiriyoruz. Bu motivasyon ve heyecanı hayatlarına dokunduğumuz çocuklar yaratıyor. Yaptığımız etkinliklerin sonucunda çocukların yüzündeki o mutluluğu görüp o hazzı tattığınız zaman bu duygunun peşini hiç bırakamıyorsunuz.

“700 GÖNÜLLÜYE ULAŞTIK”

Proje hayata geçmeden önce bu kadar ses getireceğini düşünüyor muydunuz?

Bugüne dek ülkemize nice yapılar kazandırmış, üretimde ve faaliyet gösterdiği sektörlerde öncü olan bir grubumuz var. Kurucu ve Onursal Başkanımız Sayın Asım Kibar Beyefendi’nin bu topraklardan kazandıklarını yine bu topraklara yatırım yapma amacıyla kullanma misyonu, toplumsal sorunlar karşısında her daim duyarlı duruşu ve CEO’muz Sayın Haluk Kayabaşı’nın gönüllülük ile ilgili tüm çalışmalarımızı her daim desteklemesi bizim için itici güç oldu. Kısa sürede 700 gönüllüye ulaştık, motivasyonumuz her geçen gün arttı ve sürdürülebilir bir başarı yakalamak adına hem KSS projelerimizin kapsamını genişlettik hem de bu faaliyetlerimizin örnek teşkil etmesi adına iletişim çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Aldığımız sonuçlar bizleri de mutlu ediyor. Bu yıl hem Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından “En Başarılı Gönüllülük Programı” alanında Jüri Özel Ödülü’ne hem de DORUKTAKİLER 2020’de “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” kategorisinde Kibar Gönüllüleri ile ödüle layık görüldük. Bize inanan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.



“TÜM SÜRECİ DİJİTAL ORTAMA TAŞIDIK”

Pandemi döneminde okullar uzun süre kapalı kaldı. Bu süreç içerisinde öğrencilere ve okullara nasıl ulaştınız, ne gibi çalışmalar gerçekleştirdiniz?

Pandemi döneminde okulların kapalı olması nedeniyle fiziki etkinliklerimize ara verdik ama Kibar Gönüllüleri çalışmaya devam etti. Gönüllülük programımızda sürdürülebilirliği sağlamak adına pandemi döneminde Kibar Gönüllüleri’nin tüm süreçlerini dijital ortama taşıdık. Bu kapsamda kurulan kibargonulluleri.com sitemizle grup genelindeki tüm gönüllülük çalışmalarının tek bir platform üzerinden ulaşılabilir ve takip edilebilir olmasını sağladık. Bu önemli adımı dijital yetkinliklerimiz ve esnek yapımız sayesinde çok hızlı bir şekilde hayata geçirebildik. Tüm eğitim ve oryantasyon süreçlerimiz online olarak devam ediyor. Pandemi döneminde sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine gittik ve online gönüllülük hareketi başlattık. Gönüllülerimiz çocuklar için üretmeye, fayda yaratmaya pandemi döneminde de devam ettiler.



“AMACIMIZ DAHA FAZLA ÇOCUĞA DOKUNMAK”

Pandemi sonrası planladığınız projeler var mı? Varsa nelerdir?

Pandemi sırasında da pandemi sona erdiğinde de temel amacımız, her yıl daha fazla çocuğun hayatında fark yaratmak olacak. Bu dönemde hem çocuklarımızın hem de gönüllülerimizin sağlığı açısından fiziksel çalışmalarımızı online platformlara taşıdık. Pandemi sonrasında okullarımızda daha çok iyileştirme çalışmalarına odaklanmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl gönüllülerimiz İstanbul’da bir ilki gerçekleştirdi ve Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’na devlet ilkokulları içerisinde 3 etkinlik sınıfının bir arada olduğu ilkokul olma özelliğini kazandırdı. Bu ve benzeri çalışmalarımızı gönüllülerimizle birlikte planladığımız bölgelerde hayata geçirmeyi arzu ediyoruz.



Yaptığınız etkinliklerde hiç unutamadığınız bir an oldu mu?

Hemen hemen bütün gönüllülerimizin hafızasında yer eden o kadar çok an var ki. Çocukların en güzel yanı yaşadıkları tüm duyguları, olanca doğallığı ile sizlere ve çevrelerine yansıtmaları oluyor. İzmit’ten İstanbul gezisine getirdiğimiz çocukların İstanbul’u ilk kez görmeleri, gezdiğimiz müzelerde yaşadıkları şaşkınlık, hayranlık ile yine ilk defa bizimle bir hayvanat bahçesine gelme imkanı bulup orada zebra görünce sevinç çığlıkları atan çocukları hiç unutamam.