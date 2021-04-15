Kübra ve Sıla’ya sakatlık engeli

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün iki başarılı futbolcusu Kübra Deniz ile Sıla Fidan sakatlıkları olduğu için Antalya’daki Turkcell Kadınla Futbol 1. Ligi’nde takımı adına forma giyemeyecekler. Kübra, U-19 Milli takımındaki çalışmalarda sol ayak üst adalesinden sakatlandı, Sıla ise takımı ile yaptığı antrenmanda sol kolunun üzerine düştü ve kolunu kırdı.