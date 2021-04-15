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15 Nis 2021 - 16:47- Spor G: 15 Nis 2021 - 16:48

Kübra ve Sıla’ya sakatlık engeli
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Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün iki başarılı futbolcusu Kübra Deniz ile Sıla Fidan sakatlıkları olduğu için Antalya’daki Turkcell Kadınla Futbol 1. Ligi’nde takımı adına forma giyemeyecekler. Kübra, U-19 Milli takımındaki çalışmalarda sol ayak üst adalesinden sakatlandı, Sıla ise takımı ile yaptığı antrenmanda sol kolunun üzerine düştü ve kolunu kırdı.
# Kocaeli

15 Nis 2021 - 16:47 - Spor

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