Pandemide Uzaktaki Anneye Alınabilecek Anneler Günü Hediyeleri

Pandemi dönemi nedeniyle birçok kişi sevdiklerinden uzak kalıyor. Zorunlulukların ve yasakların yanı sıra yaşça büyük aile üyelerini koruma gereksinimi de korona pandemisinde kişilerin görüşmelerine engel oluyor. Özel günlerde, uzaktaki sevdikleriniz için hediyeler seçebilir, onlar için internet yoluyla sipariş verebilirsiniz. Yaklaşan Anneler Günü için uzaktaki annenize sevginizi anlatacak en özel hediyeleri sizin için derledik:

Sevginiz ile Mesafeleri Aşın

Annenize sevginizi gösterecek takılar seçebilir, ona ulaştırarak gönlünü alabilirsiniz. Mesafelerin aranıza girmesine izin vermemek için anneciğinize ailenizin fotoğrafını taşıyan bir resimli kolye alabilirsiniz. Yan yana olduğunuz günleri anımsatırken gelecek güzel günlerde yeniden görüşeceğinizi müjdeleyen özel tasarıımları, anneniz için seçebilirsiniz. Kolyelerin taşlı, taşsız, altın veya gümüş birçok seçeneğini bulabilir, annenizin tarzına en uygun seçimi yaparak onun yüzünü güldürebilirsiniz. Eğer fotoğraflı kolye fikri size sıcak gelmediyse, ona çocuklarının isimlerinin baş harflerini taşıyan harfli kolye ürünlerinden de alabilirsiniz.

Karantina için Kullanışlı Hediyeler

Bir yılı aşkın süredir devam eden karantinada farklı aktiviteler bulmakta zorlanan ve bunalmış hisseden annelerinize, kullanışlı bir Anneler Günü hediyesi seçebilirsiniz. E-kitap okumasına yardımcı olacak bir tablet, saatlerin keyifle geçmesini sağlayaca birkaç kutu puzzle, boyama kitapları ve boya setleri, DVD player ve çeşit çeşit film takımı hazırlayacağınız hediye kutuları için iyi seçimler olabiliyor. Annenizin meraklarına göre, uygun hobi ürünlerini alabilir, karantinanın daha kolay geçmesine yardımcı olabilirsiniz.

Online Seanslar, Atölyeler

Pandemi nedeniyle evde bunalan annenize online etkinlikler satın alabilirsiniz. Pandemi döneminde sosyalleşilebilecek online kursların, workshop ve atölyelerin kayıtlarını yaptırarak anneniz için sürpriz hazırlamanız mümkün. Hem yeni bir şeyler öğreneceği hem de sosyalleşeceği dijital etkinlikler sayesinde, annenizin kendini daha iyi hissetmesine destek verebilirsiniz. Yoga kurslarından, film ve kitap kulüplerine, mindfulness eğitimlerinden, şan derslerine kadar artık her atölyenin bir online versiyonu bulunuyor.

Biraz Harekete Ne Dersiniz?

Pandemi döneminde hareketsizlik en büyük sorunların başında geliyor. Anneler Günü’nde annenize farklı egzersiz aletleri ve araçları alabilirsiniz. Yürüyüş bantlarından ağırlıklara, bisikletlerden step tahtalarına kadar birçok ürün internette yer alıyor. Dilerseniz araçların yanına bir de spor programı ekleyebilir, annenize sağlıklı bir yaşam armağan edebilirsiniz.

Huzur Kutusu Hazırlamak İyi Bir Fikir

Küçük küçük hediyeleri bir araya getirerek anneniz için özel bir set oluşturabilirsiniz. Dünyadaki herkes için stresli ve huzursuz geçen bu günlerde annenize huzur hediye etmeniz mümkün. Kutuda rahatlatıcı bitki çayları, sarılma hissi veren ağırlıklı bir battaniye, doğa kokuları, meditasyon CD’leri, masaj aleti, spa etkili kişisel bakım ürünleri bulunabiliyor.

Evde Konfor Sağlayan Ürünler

Pandemide evde geçirilen günleri daha konforlu kılacak seçimler yapabilirsiniz. Şık bir eşofman takımı, modern ev terlikleri, evde olmayı sevdirecek pratik bir kahve makinesi anneler için hediye olabiliyor. Evinde olsa annenize daha konforlu bir yaşam sağlayacak olan, eksikliği hissedilen her neyse onu tamamlamak için Anneler Günü fırsat yaratıyor. Annenizin yaşam rutinini düşünerek, ona keyif sunacak özel ev yaşam ürününü tercih edebilirsiniz.

Yaşamı Armağan Edin

Pandemi döneminde herkes yaşamın devam ettiğini duymaya ihtiyaç hissediyor. Annenize yaşamı gösterecek saksı çiçekleri alabilirsiniz. Besleyerek büyüteceği, konuşup dertleşeceği ve her baktığında sizi hatırlayacağı saksı çiçekleri ile annenizin yaşam sevincini canlı tutabilirsiniz. Çiçekleri dekoratif saksılar ve modern saksılıklarla beraber sipariş verebilir, annenizden içten bir teşekkürü hak edebilirsiniz.

Pandemide annenizle uzak kaldıysanız, özleminizi ifade edemeyeceğiniz endişesine kapılmayın… Seçeceğiniz hediye ne olursa olsun, paketin içine iyi dileklerinizi ve sevginizi anlatan bir not iliştirerek ona sımsıkı bir sarılmanın huzurunu verebilirsiniz.