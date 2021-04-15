Döküm fabrikasında kazan patladı: 2'si ağır 8 yaralı

Alınan bilgiye göre Körfez'de bulunan Anadolu Döküm Fabrikasında bulunan metal kazanlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikada işçilerin çalıştığı sırada yaşanan patlamada biri ağır olmak üzere toplam 8 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yaşanan patlama ile ilgili inceleme başlattı.
(Mesut Tunç ağır yaralandı)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.