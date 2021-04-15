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15 Nis 2021 - 17:00- Asayiş G: 15 Nis 2021 - 17:52

Döküm fabrikasında kazan patladı: 2'si ağır 8 yaralı

Körfez'de bulunan bir döküm fabrikasında yaşanan patlama sonucu biri ağır 8 işçi yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Körfez'de bulunan Anadolu Döküm Fabrikasında bulunan metal kazanlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikada işçilerin çalıştığı sırada yaşanan patlamada biri ağır olmak üzere toplam 8 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yaşanan patlama ile ilgili inceleme başlattı.

(Mesut Tunç ağır yaralandı)
# Kocaeli, Körfez, eğitim, Derince

15 Nis 2021 - 17:00 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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