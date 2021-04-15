Büyükakın: Amcaoğlu, dayıoğlu kayırması yok yani

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkan Tahir Büyükakın’ın başkanlığında toplanan meclis toplantısında meclis birinci ve ikinci başkanvekili seçimi, katip üyeleri seçimi, encümen üyeleri seçimi ve ihtisas komisyonlarının kurulması ve seçimi ile birlikte 106 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

“DAHA ÇOK FİRMADAN FİYAT ALINMALI”

2020 yılı faaliyet raporu AKP Meclis Üyesi Numan Tonka tarafından okundu. Rapor hakkında, “Yönetmeliklerin uyum konusunda hassasiyetin arttırılması gerekmektedir. Kamu mali yönetimi ve diğer mevzuatlarda belirtilen konuların yerine getirildiği, mali tabloların uygun olarak belirlenen süreler ilgililerinin bilgisine sunulduğu belirlenmiştir. 2020 yılı tahsilat gerçekleşme oranı yüzde 96 olmuştur, bir önceki yıl da yüzde 96’ydı. 2020 yılı harcama bütçesi 2 milyar 775 milyon TL tahmin edildiği, gider bütçesinde harcanan ile yüzde 76 gerçekleşme oranı yakalandı. 2019 yılında yüzde 67’den yüzde 8’lik bir iyileşme oldu, Bütçe tahminlerinin daha gerçekçi olması gerektiği belirtildi. Harcama kalemlerinde yer alan bazı giderlerin, orta ve uzun vadeli planlar yapılmaksızın doğrudan temin ile alındığı, işlerini birleştirilmesi ve ihale ile yapılmasının daha uygun olacağı, belirlenen etkinliklerin öngörülebilir olduğu belirtildi. Komisyonumuz daha çok firmadan fiyat alabileceği belirtilmiştir” ifadelerinde bulunuldu.

“GERÇEKÇİ BİR BÜTÇE YAPILMADI”

CHP’li Meclis Üyesi Denetim Komisyonu Üyesi Mehmet Nuri Paşa, “2020 yılı gider bütçesi 2.775.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Fakat gider bütçesi 2.124.109.301,13 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu da bütçenin gerçekleşme oranının yüzde 76.5 oranına denk gelmektedir. Buradan da anlaşıldığı gibi gerçekçi bir bütçe yapılmadığı ortaya çıkmaktadır. Bütçe belirlenmesinde daha dikkatli ve detaylı çalışma yapılması gerekmektedir. Sermaye giderlerinin 2019 yılına göre azaldığını görmekteyiz. 2019 yılında 849.591.550 TL olan sermaye giderleri, 2020 yılında 501.143.058,97 TL olarak gerçekleşmiştir. Ödenek yetersizliği nedeniyle ekleme yapılan bütçelerden daha sonraları başka bütçelere aktarma yapılmıştır” dedi.

“BÖLGE ESNAFIMIZ ÇOK TERCİH EDİLMEDİ”

Paşa ihalelerle ilgili olarak, “İhale konusu için doğru planlamasının yapılamadığı, fizibilite çalışmasının önceden yapılamadığı ve dolayısıyla ihale konusu işin eksik yanlış tariflendiğini gösteriyor. İhalelerin çoğunda yaklaşık maliyet çalışmasında az sayıda firmadan teklifler alınıyor. İhalelerde bölge esnafımıza pozitif ayrımcılık yapmak mümkün değil, fakat doğrudan teminlerde ve pazarlık usulü ile yapılan alım ve yapım işlerinde bölge esnafına pozitif ayrımcılık yapmak mümkündür. Yaptığımız incelemelerden çıkardığımız sonuç, bölge esnafımız çok fazla tercih edilmemiştir. Genellikle bölge dışından alım ve yapım işleri tercih edilmiştir” ifadelerinde bulundu.

“GEREKSİZ HARCAMALARDAN KAÇINILMALI”

Önerilerde bulanan Paşa, “Firmalar hangi bölgeden geliyor ise yan teklif veren firmalar da o bölgeden olduğu tespit edilmiştir. Bölge esnafı fazla tercih edilmemiştir. İhaleler ve doğrudan teminler için yaklaşık maliyet tespitlerinde piyasa araştırmasının detaylı ve daha sağlıklı olması için, birçok firmadan fiyat alınması gerekmektedir. Böylelikle daha gerçekçi bir yaklaşık maliyet hesaplaması yapılmış olur diye düşünüyorum. Belediyenin kaynaklarını verimli ve daha faydalı kullanmak gerekmektedir. Planlamalar daha iyi yapılmalıdır. Yatırımlara daha fazla kaynak ayrılmalı, gereksiz harcamalardan kaçınılmalıdır. Tahsilatlara daha fazla önem verilmelidir” dedi.

“AMCAOĞLU, DAYIOĞLU KAYIRMASI YOK YANİ?”

Büyükakın’ın müdahale etmesinin ardından İstanbul firmasından alınan ceset torbaları gündeme geldi. Büyükakın, “Ceset torbası alındığını bile bilmiyorum. Bize yakınlığıyla ilgili bir tespitiniz var mı? Amcaoğlu, dayıoğlu kayırması vs. yok yani, bunu belirtirseniz iyi olur. Bu faturaları bize de verin de biz de bakalım” dedi. Boya işi ile ilgili, “İstanbul’dan mı alınmış? Garip. Faturalara bakarız” ifadelerinde bulundu.