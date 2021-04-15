Büyükşehrin hazineye borcu 5 milyar 299 milyon

2020 Faaliyet raporu sırasında Büyükakın başkanlık koltuğunu Başkanvekili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e bıraktı. Faaliyet raporu sunumu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu tarafından yapıldı. Raporda, 2 milyar 775 milyon TL tahmini gelir olduğu, 3 milyar 123 milyon 310 bin 531 gerçekleşen oran olduğu belirtildi. 2020 yılında toplam giderlerin yüzde 25,51’i yatırım harcaması olarak gerçekleştirildi.

5 MİLYAR TL BORÇ KALDI

2019 yılında 304 milyon 957 bin 446 TL, 2020 yılında 644 milyon 524 bin TL borç ödendiği, vergi ve SSK borcunun sıfırlandığı, hazineye 5 milyar 299 milyon 203 bin 742 TL borç kaldığı belirtildi. 2020 yılı sonu itibariyle esnafa ve müteahhitte 122 milyon TL borç ödendiği, firma borçları kalmadığı da vurgulandı. Personel sayısında azalma olduğu, 31 Mart 2019’da 11 bin 65 personel olduğu, 31 Mart 2021’de 10 bin 863 personel olduğu belirtildi.