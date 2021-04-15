Bayram ipten aldı! “1-2”

Kocaelispor sezonun 32. Haftasında Şanlıurfaspor’u konuk etti. Maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan yeşil siyahlılar 60’da fark 1’e indi. Uzatma anlarında konuk ekip penaltı kazandı. Günün kahramanı kaleci Bayram Olgun, Fevzi Özkan’ın penaltısını kurtararak takıma 3 puanı getiren isim oldu. Puanını 59’a çıkaran ve üçüncü sıradaki yerini koruyan yeşil siyahlılar haftaya perşembe Uşak’a gidecek.

İRFAN VE TAHA BATUHAN 11’DE

Kocaeli Stadı’ndaki maçın ilk yarısında, son dönemin en coşkulu ve istekli futbolunu ortaya koyan Kocaelispor’da İrfan Başaran aylar sonra 11’deki yerini aldı, Mesut maça kulübede başladı. Cezalı olan Musa Nizam’ın yerine ise Taha Batuhan savunmasında başarı ile görev aldı. Kadroda başka değişiklik olmadı. Bayram, Semih, Gökhan, Numan, Yılmaz, Murat Cem, Benhur, Burak Süleyman ve Batuhan Er 11’in diğer isimleriydi.

BENHUR - MURAT CEM AŞ.

Maçın ilk yarısından oyunun mutlak hakimi Kocaelispor’du ancak ilk tehlikeli atan konuk ekipten geldi. Üst üste çalımlarla ceza sahasına kadar sokulan futbolcunun şutunda savunmamız son anda araya girdi. Bu pozisyondan iki dakika sonra Kocaelispor öne geçti. Sağ kanattaki Benhur’un şutunda Hakan sağ köşeden topu son anda çıkardı, dönen topu takip eden Murat Cem sol ayağı ile 7. dakikada fileleri havalandırdı. (1-0)

BATUHAN ER HATAYI AFFETMEDİ

Attığı golden sonra ataklarına devam eden yeşil siyahlılar, 36. dakikada farkı 2‘ye çıkardı. Savunma arkasına gönderilen topu kaleci Hakan dizleri ile kontrol etmek istedi. Hakan Canbazoğlu’ndan seken topu önünde bulan Batuhan Er sol ayağı ile topu boş kaleye göndermesini bildi. (0-2) İlk yarıda başka gol olmadı Kocaelispor soyunma odasına 2-0 önde girdi.

NELER KAÇIRDIK NELER!

Maçın ikinci yarısında oyunu tutmak isteyen Kocaelispor, kanatlarda açıklar verdi. 60. dakikada sarı yeşilli ekip farkı 1’e indirdi. Sağ kanattan Onur’un verdiği pas Gökdeniz Varol’a geldi. Bu futbolcu tek vuruş sonrası topu sağdan ağlara gönderdi. (1-2) Kalan yarım saatte Kocaelispor inanılmaz goller kaçırdı. Benhur, Tahir, Burak Süleyman ile net pozisyonlar kaçarken, Şanlıurfa ekibi 90+5. dakikada penaltı kazandı.

HELAL OLSUN BAYRAM SANA!

Gökhan Meral’in koluna çarpan topun ardından kazanılan penaltıyı Fevzi Özkan kullandı. Fevzi, sol köşeye topu gönderdi, Bayram da köşeyi doğru tahmin etti ve penaltıyı kurtararak bir kez daha günü yıldızı oldu. Adeta temdit penaltısını kurtaran Bayram, yeşil siyahlıları ipten almasını bildi. Perşembe mesaisinde Afyon, Sarıyer, Erzincan, Amed ve Çorum puan kaybetti. Puanını 59’a çıkaran ve üçüncü sıradaki yerini koruyan yeşil siyahlılar haftaya perşembe Uşak’a gidecek.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL