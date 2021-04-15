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15 Nis 2021 - 17:48- Siyaset G: 15 Nis 2021 - 17:49

İYİ Parti’den Büyükakın’a övgü

2020 faaliyet görüşmelerinin ilk oturumda bitirilmesine CHP ve İYİ Parti tepki gösterirken İYİ Parti İYİ Parti Grup Başkanvekili Fevzi Canbaz, “Ben Tahir Başkan’a teşekkür ediyorum. 2 sene önce kara bir delik vardı borçlar konusunda. Borçlarda en azından düşme var, bizi sevindirdi” dedi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkan Tahir Büyükakın’ın başkanlığında toplanan meclis toplantısında 2020 faaliyet raporu görüşüldü.

İLK OTURUM TEPKİSİ

Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan 2020 yılı denetim raporunda mali yargılamaya sebebiyet verecek herhangi bir husus bulunmadığı vurgulanırken Büyükgöz, “Bu konuda emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyoruz” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Faaliyet raporunun 20 Nisan’da görüşüleceği beyan edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin sözlerine itibar etmek zorundayım. Oldu bittiye getirmeye çalışıyorsunuz. Harcanan bir sürü kalem söz konusu. Biz bunu ikinci oturumda da yapabilirdik. Faaliyet raporu ile ilgili açıklamaları önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşacağız” dedi. İYİ Parti Fevzi Canbaz, “Bugunü yapılmasına ben de şaşkınlıkla izliyorum. Ben Tahir Başkan’a teşekkür ediyorum. 2 sene önce kara bir delik vardı borçlar konusunda. Borçlarda en azından düşme var, bizi sevindirdi. Raporu incelemedik” dedi. Büyükgöz, “Bugün bitirmek en doğru şey” dedi.
# Kocaeli, chp, Büyükşehir

15 Nis 2021 - 17:48 - Siyaset

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