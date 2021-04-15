Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında görüşülen denetim raporunda, CHP meclis üyeleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her işi İstanbul’dan aldığını ceset torbası alımı için bile Doğukan Medical isimli bir İstanbul firması ile iş yapıldığını iddia etti. Kocaeli Büyükşehir faturalarından ulaşılan bilgiye göre ise belirtilen ve iş yapılan firma İzmitli çıktı.
15 Nis 2021 - 18:00- Gündem Güncelleme: 15 Nis 2021 - 18:02
CHP’nin İstanbul firması dediği firma İzmit’ten çıktı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında CHP’nin denetim raporunda ‘ceset torbası işinin bile İstanbul’dan alındı’ sözlerine büyükşehirden cevap geldi, iş alınan firma İzmit’ten çıktı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.