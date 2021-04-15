CHP’nin İstanbul firması dediği firma İzmit’ten çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında görüşülen denetim raporunda, CHP meclis üyeleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her işi İstanbul’dan aldığını ceset torbası alımı için bile Doğukan Medical isimli bir İstanbul firması ile iş yapıldığını iddia etti. Kocaeli Büyükşehir faturalarından ulaşılan bilgiye göre ise belirtilen ve iş yapılan firma İzmitli çıktı.