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15 Nis 2021 - 18:00- Gündem G: 15 Nis 2021 - 18:02

CHP’nin İstanbul firması dediği firma İzmit’ten çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında CHP’nin denetim raporunda ‘ceset torbası işinin bile İstanbul’dan alındı’ sözlerine büyükşehirden cevap geldi, iş alınan firma İzmit’ten çıktı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında görüşülen denetim raporunda, CHP meclis üyeleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her işi İstanbul’dan aldığını ceset torbası alımı için bile Doğukan Medical isimli bir İstanbul firması ile iş yapıldığını iddia etti. Kocaeli Büyükşehir faturalarından ulaşılan bilgiye göre ise belirtilen ve iş yapılan firma İzmitli çıktı.
# Kocaeli, chp, Büyükşehir, İstanbul

15 Nis 2021 - 18:00 - Gündem

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