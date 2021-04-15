Büyükakın’dan CHP’ye sert gönderme: Biz size benzemeyiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkan Tahir Büyükakın’ın başkanlığında toplanan meclis toplantısında meclis birinci ve ikinci başkanvekili seçimi, katip üyeleri seçimi, encümen üyeleri seçimi ve ihtisas komisyonlarının kurulması ve seçimi ile birlikte 106 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

MHP’Lİ İSİM YENİDEN MECLİSTE

Çoklu Baro sistemi tartışmaları sırasında yeni sisteme karşı basın açıklaması yaptığı gerekçesiyle MHP İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından meclis üyeliğinden istifa ettiği iddia edilen Özhan Kurt, açtığı davayı kazanmasının ardından Kurt’un yeniden meclis üyesi olmasıyla birlikte konu Derince ve Büyükşehir Belediyeleri’ne bildirildi. Kurt, bugün gerçekleştirilen meclis toplantısına katıldı.

“ETRAFA KÖTÜ KOKULAR YAYMAKTADIR”

Gündem görüşmeleri öncesinde CHP Grubu iki adet önerge verdi. CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Engin Taşdemir, Darıca Millet Bahçesi’ne otobüs hattı istedi. Taşdemir tarafından verilen bir diğer önergede, “İzaydaş'a gönderilmek üzere ilçelerde çöpler toplanmakta ve bu çöpler kamyonlar ile ilgili yere taşınarak aktarılmaktadır. Bazı ilçelerimizde çöplerin aktarılması için kullanılan alanlar meskun konut alanlarına çok yakın olduğu için ciddi anlamda etrafa kötü kokular yaymaktadır. Ayrıca çöp aktarma istasyonu olarak kullanılan alanda kamyonların birikmesi sonucu etrafta yaşayan vatandaşlarımız sıkıntılar yaşamaktadır” ifadelerine yer verildi.

“İNSANIN SABRINI ZORLAMAYIN”

AKP Meclis Üyeleri, pandemi nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan iş yerlerinde isim listeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları tarafından verilecek isim listesinde yer alan işçilere ramazan ayında 2 gıda kolisi verilmesi istendi. Yardım önergesinin gündeme alınmasıyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir’in “Önergelerimizi gündeme almıyorsunuz” dedi. Tahir Büyükakın yapılan eleştiri ile ilgili “Gayeniz meclisi germekse buyurun gerin. Bu söylediğin anlamsız bir şey. Beni niye gerdin, gündeme aldığım konu esnaf yardımı sizin neyiniz gündeme almadım” dedi. Taşdemir ise: “Yetkinin sizde olduğunu biliyoruz, Bizde çeşitli dönemlerde 10-15 kez önerge verdik gündeme almıyorsunuz. Sizi germek gibi bir niyetimiz yok” dedi Büyükakın, “Sinirlenmedim ama lüzumsuz. İnsanın sabrını zorlamayın” ifadeleriyle tartışmayı sonlandırdı. Gıda kolisi yardımı oy birliğiyle kabul edildi.

BAŞKANVEKİLLERİ BELİRLENDİ

Mecliste ilk olarak meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri iki yıllığına seçildi. Gerçekleştirilen gizli oylama sonucu, meclis birinci başkanvekili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 56 oy, ikinci meclis başkan vekili Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım 54 oy seçildi. Meclis katip asil üyeliğine ise Berna Abiş ve Fatmanur Çelik seçildi. Encümen üyeleri Bülent koçak, Fikret Hocaoğlu, Fatmanur Çelik, Emine Özdemir, Ertam Peker oldu.

KOMİSYONLAR BELLİ OLDU

7’şer kişiden oluşan 8 komisyonun seçimleri belli oldu. İmar ve Bayındırlık Seçimleri : “Sadullah Keleş, Mustafa Soydabaş, Selahattin Kabadayıoğlu, Hasan Soba, Okan Özdikmen, Enes Aydınlı, Orhan Tanış. Plan ve Bütçe komisyonu: Berna Abiş, Hasan Numan Tonka, Ali Karakaş, Mahmut Yandık, İbrahim Şirin, İbrahim Çırpan, Özgür Yılmaz. Çevre ve Sağlık Komisyonu: Cüneyt Atalay, Adem Çarıkçı, Abdullatif Özkan, Ahmet Özüer, Hasan Soba, Mehmet Olhan, Nurcan Acaroğlu Göktaş. Eğitim Kültür Gençlik Komisyonu: Baki Özdemir, Emre Kahraman, Özhan Kurt, Fevzi Canbaz, Oğuzhan Artut, Zafer Alkan, İsmail Ramazanoğlu. Ulaşım komisyonu: Faruk Denli, Burak Fidan, İsmail Akalın, Ahmet Utaş, Mehmet Olhan, Hamza Macit, Halil İbrahim Başçiftçi. Hukuk komisyonu: İrfan Kurt, Eda Açıkyol, Güler Şahin Gençay, Sadettin Arıkboğa, Ömer Burak Barış, Nurettin Hoylan, Özlem Çankaya. İsimlendirme Komisyonu: Mesut Çetinkaya, Nevin Serra Demirkol, Burak Fidan, Sertan Tunçel, İsmail Aysu, Ertam Peker, Selim Özcan. Toplumsal Fırsat Eşitliği ve engelliler komisyonu: Ayşe Şiranun, Eda Açıkyol, Fatma Nur Çelik, Nevin Serra Demirkol, Emine Özdemir, Nurcan Acaroğlu Göktaş, Göknur Bektaş oldu.

“ÇED RAPORUNDA YOK”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, Feribot İskelesine ilişkin hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu oy çokluğu ile kabul edildi, CHP grubu maddeye şerh koydu. Konu ile ilgili olarak söz alan CHP meclis üyesi Orhan Tanış: “Eskihisara girişte yaşam şartları zorlanmakta ve vatandaşlardan görüş alınmamış, zaten burada bir araç yük oluşuyor. Bu iskeleye yapılacak olan 90 metre uzatma ÇED raporunda yoktur. Bizim aldığımız kararların sonuçlarından sorumluyuz. Bir iskele alanı ve hattı sözleşmeyle veriyorsunuz ama otopark sorunu bile çözülmemiş. Feribot iskelesi var, zaman zaman da Tır’larda ve araçlarda yığılma oluyor. Evine gitmek isteyen vatandaşın araçları durduruluyor. Yapılacak bu yapı balıkçıların da alanını kısıtlamada. Ortada ÇED olumlu raporu da yok” dedi.

“YENİ HAT YAPMIYORUZ”

Büyükşehir yetkilisi Sadullah Keleş verdiği bilgide, “Biz mevcut yapıda 30 metrelik bir bağlama yapısının, 2018’de ulaştırma bakanlığının yeni genelgesi ile yanaşma ve bağlanma yapısını uzatmak isteyen firmanın isteği doğrultusunda görüş oluşturduk, zaten plan yapma yetkisi bizde değil. Mevcutta istenen şey limanların daha iyi gelmesi için olduğundan komisyonumuzun içi rahat. 2004 yılından beri bu işi yapan firma 2018’de çıkan genelgeyle bağlam kısmını geliştirmek istiyor. Biz burada yeni hat yapmıyoruz 2004’ten beri çalışan bir hat. Sözleşmelerle alanlarını kullanıyor, daha sağlıklı bağlama yapmak istiyor, dolgu amaçlı imar planına uygun görüşü verdik “şeklinde konuştu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise “Orhan bey ekranda gördüğüne göre ifade ediyor. Arka plan otopark alanı. Otopark ihtiyacını karşılayıp karşılamama ayrı bir konu ama imar planında arka taraf yeşil alan değil otopark alanı” ifadelerini kullandı.

“ARADA BİZDE KONUŞALIM”

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Polemik yaratarak meclisi geriyorsunuz, özgür ortamı size sağlıyorum diyorsunuz, polemiğe girmeye çalışan sizsiniz biz gündemi konuşmak istiyoruz” dedi. Büyükakın ise: “Arada bizde konuşalım. Amacınız bizi konuşturmuyorlar söz hakkı vermiyorlar demekse vicdanınız bunu kabul edecek mi? Mikrofonu elinden düşürmeden sürekli konuşuyorsun, ben konuşurken araya girip konuşuyorsun. Şu meclisteki özgürlük ortamını yeterli bulmuyorsan insafınıza havale bile etmiyorum. Siz oyla geldiniz biz neyle geldik” ifadelerini kullandı.

“BU ÜSTTEN BAKMAYI BIRAKIN”

Taşdemir “Orhan Bey size bir cümle sarf etmedi. Siz bizi ısrarlı bir şekilde bugün bizi kavgaya çekiyorsunuz. Biz kavga etmek istemiyoruz, çözüm için buradayız. Sizin bize özgür bir konuşma alanı yaratmanız bir lütuf değildir. Bu bize vatandaşların oy vermesiyle kaynaklanıyor. Bu üstten bakmayı bırakın. Büyükşehir Belediye Başkanı sizsiniz. Sürekli ben belirlerim ben belirlerim diyorsunuz. Bu üstten bakışınızı terk etmenizi talep ediyorum. Sabahtan beri polemiğe girmek isteyen sizsiniz. “ dedi.

“BUNLARI SİZDEN ÖĞRENİYORUZ”

Daha sonra Tahir Büyükakın cevap vererek: “Benim kavga etmediğimi maksadımın sizi konuşturmak olduğunu biliyorsunuz. Sizin usullerinizi biz de uygulatabiliriz. Ben sizin yaptığınızı yapınca ne oluyor görüyorsunuz biz bunları sizden öğreniyoruz. Buyurun şovunuzu yapın. Sizi tebrik ediyorum Engin Bey. Meclise katkı sağlayacak bir şeyiniz olmadığı için germeyi tercih ettiniz. Sen oradan bağır sabote et başkan konuşunca üstten bakıyor olsun. Amacının kavga etmek olduğunu ben sana göstereceğim. Ben size ne dedim? Yoksa iftira atıyorsunuz. Size haksızlık olarak ne yaptığımı söyleyin? Ben sizin hakkınızı yemek için ne yaptım anlatın. Kavgaya çekmek için ne yaptım?” şeklinde konuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Büyükşehir arasında otizm alanında bilimsel araştırma yapmak ve gıda takviyesi mahiyetinde probiyotik ürün üretmek/ürettirmek, üretilen probiyotik ürünleri otizmli bireylere temini konularında işbirliği sağlamak üzere protokol yapılması için yetki verilmesi doğrudan geçti.

“GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 76”

2020 yılı denetim raporu AKP Meclis Üyesi Numan Tonka tarafından okundu. Rapor hakkında, “Yönetmeliklerin uyum konusunda hassasiyetin arttırılması gerekmektedir. Kamu mali yönetimi ve diğer mevzuatlarda belirtilen konuların yerine getirildiği, mali tabloların uygun olarak belirlenen süreler ilgililerinin bilgisine sunulduğu belirlenmiştir. 2020 yılı tahsilat gerçekleşme oranı yüzde 96 olmuştur, bir önceki yıl da yüzde 96’ydı. 2020 yılı harcama bütçesi 2 milyar 775 milyon TL tahmin edildiği, gider bütçesinde harcanan ile yüzde 76 gerçekleşme oranı yakalandı. 2019 yılında yüzde 67’den yüzde 8’lik bir iyileşme oldu, Bütçe tahminlerinin daha gerçekçi olması gerektiği belirtildi. Harcama kalemlerinde yer alan bazı giderlerin, orta ve uzun vadeli planlar yapılmaksızın doğrudan temin ile alındığı, işlerini birleştirilmesi ve ihale ile yapılmasının daha uygun olacağı, belirlenen etkinliklerin öngörülebilir olduğu belirtildi. Komisyonumuz daha çok firmadan fiyat alabileceği belirtilmiştir” ifadelerinde bulunuldu.

“GERÇEKÇİ BİR BÜTÇE YAPILMADI”

CHP’li Meclis Üyesi Denetim Komisyonu Üyesi Mehmet Nuri Paşa, “2020 yılı gider bütçesi 2.775.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Fakat gider bütçesi 2.124.109.301,13 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu da bütçenin gerçekleşme oranının yüzde 76.5 oranına denk gelmektedir. Buradan da anlaşıldığı gibi gerçekçi bir bütçe yapılmadığı ortaya çıkmaktadır. Bütçe belirlenmesinde daha dikkatli ve detaylı çalışma yapılması gerekmektedir. Sermaye giderlerinin 2019 yılına göre azaldığını görmekteyiz. 2019 yılında 849.591.550 TL olan sermaye giderleri, 2020 yılında 501.143.058,97 TL olarak gerçekleşmiştir. Ödenek yetersizliği nedeniyle ekleme yapılan bütçelerden daha sonraları başka bütçelere aktarma yapılmıştır” dedi.

“BÖLGE ESNAFIMIZ ÇOK TERCİH EDİLMEDİ”

Paşa ihalelerle ilgili olarak, “İhale konusu için doğru planlamasının yapılamadığı, fizibilite çalışmasının önceden yapılamadığı ve dolayısıyla ihale konusu işin eksik yanlış tariflendiğini gösteriyor. İhalelerin çoğunda yaklaşık maliyet çalışmasında az sayıda firmadan teklifler alınıyor. İhalelerde bölge esnafımıza pozitif ayrımcılık yapmak mümkün değil, fakat doğrudan teminlerde ve pazarlık usulü ile yapılan alım ve yapım işlerinde bölge esnafına pozitif ayrımcılık yapmak mümkündür. Yaptığımız incelemelerden çıkardığımız sonuç, bölge esnafımız çok fazla tercih edilmemiştir. Genellikle bölge dışından alım ve yapım işleri tercih edilmiştir” ifadelerinde bulundu.

“GEREKSİZ HARCAMALARDAN KAÇINILMALI”

Önerilerde bulanan Paşa, “Firmalar hangi bölgeden geliyor ise yan teklif veren firmalar da o bölgeden olduğu tespit edilmiştir. Bölge esnafı fazla tercih edilmemiştir. İhaleler ve doğrudan teminler için yaklaşık maliyet tespitlerinde piyasa araştırmasının detaylı ve daha sağlıklı olması için, birçok firmadan fiyat alınması gerekmektedir. Böylelikle daha gerçekçi bir yaklaşık maliyet hesaplaması yapılmış olur diye düşünüyorum. Belediyenin kaynaklarını verimli ve daha faydalı kullanmak gerekmektedir. Planlamalar daha iyi yapılmalıdır. Yatırımlara daha fazla kaynak ayrılmalı, gereksiz harcamalardan kaçınılmalıdır. Tahsilatlara daha fazla önem verilmelidir” dedi.

“AMCAOĞLU, DAYIOĞLU KAYIRMASI YOK YANİ?”

Büyükakın’ın müdahale etmesinin ardından İstanbul firmasından alınan ceset torbaları gündeme geldi. Büyükakın, “Ceset torbası alındığını bile bilmiyorum. Bize yakınlığıyla ilgili bir tespitiniz var mı? Amcaoğlu, dayıoğlu kayırması vs. yok yani, bunu belirtirseniz iyi olur. Bu faturaları bize de verin de biz de bakalım” dedi. Boya işi ile ilgili, “İstanbul’dan mı alınmış? Garip. Faturalara bakarız” ifadelerinde bulundu. Daha sonra söz konusu ceset torbalarının İzmit’te faaliyet gösteren bir firmadan alındığı öğrenildi.

“BÖLÜNMÜŞSE HAKLISINIZ”

Tonka yeniden söz alarak, “Bu söylediklerinizi önce kendiniz uygulayın bakalım iş yapabiliyor musunuz? Fatma Hanım alsın sizi belediyeye ben kabul edeceğim. Bir insan iftira atarken yalan söylerken biraz dikkat eder, ayıptır” sözlerinin ardından CHP’liler tepki gösterdi. Büyükakın, “Yalan sözünü düzeltelim” dedi. Tonka sözlerinin devamında “Yanlış bilgilendirme diyelim o zaman. İzmit Belediyesi’nde çuvalladınız” dedi. Söz alan Büyükakın, “Gemi işi ile ilgili parçalara bölünmüşse dediğinizde haklısınız, ben gereğini yapacağım. Ama bakacağız. Gerginlik olabilir. Buradan çıkınca helalleşiriz olur biter” dedi.

HAZİNEYE 5 MİLYAR BORÇ KALDI

2020 Faaliyet raporu sırasında Büyükakın başkanlık koltuğunu Başkanvekili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e bıraktı. Faaliyet raporu sunumu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu tarafından yapıldı. Raporda, 2 milyar 775 milyon TL tahmini gelir olduğu, 3 milyar 123 milyon 310 bin 531 gerçekleşen oran olduğu belirtildi. 2020 yılında toplam giderlerin yüzde 25,51’i yatırım harcaması olarak gerçekleştirildi. 2019 yılında 304 milyon 957 bin 446 TL, 2020 yılında 644 milyon 524 bin TL borç ödendiği, vergi ve SSK borcunun sıfırlandığı, hazineye 5 milyar 299 milyon 203 bin 742 TL borç kaldığı belirtildi. 2020 yılı sonu itibariyle esnafa ve müteahhitte 122 milyon TL borç ödendiği, firma borçları kalmadığı da vurgulandı. Personel sayısında azalma olduğu, 31 Mart 2019’da 11 bin 65 personel olduğu, 31 Mart 2021’de 10 bin 863 personel olduğu belirtildi.

İYİ PARTİ’DEN BÜYÜKAKIN’A ÖVGÜ

Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan 2020 yılı denetim raporunda mali yargılamaya sebebiyet verecek herhangi bir husus bulunmadığı vurgulanırken Büyükgöz, “Bu konuda emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyoruz” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Faaliyet raporunun 20 Nisan’da görüşüleceği beyan edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin sözlerine itibar etmek zorundayım. Oldu bittiye getirmeye çalışıyorsunuz. Harcanan bir sürü kalem söz konusu. Biz bunu ikinci oturumda da yapabilirdik. Faaliyet raporu ile ilgili açıklamaları önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşacağız” dedi. İYİ Parti Fevzi Canbaz, “Bugunü yapılmasına ben de şaşkınlıkla izliyorum. Ben Tahir Başkan’a teşekkür ediyorum. 2 sene önce kara bir delik vardı borçlar konusunda. Borçlarda en azından düşme var, bizi sevindirdi. Raporu incelemedik” dedi. Büyükgöz, “Bugün bitirmek en doğru şey” dedi.

“BİZ SİZE BENZEMEYİZ”

Son olarak söz alan Büyükakın, “Ceset torbası konusu çok aklıma takıldı arkadaşlara araştırttım. Doğukan Medikal isimli firma İzmitli bunu çıkışta size göstereceğim. Keşke muhalefetteki arkadaşlarımız bir değerlendirme yapmış olsalardı üzülerek müşahede ediyorum ki arkadaşlarımız mecliste bize söz hakkı verilmedi diyerek başladılar. Sorun zannediyorum muhalefet söz hakkı verilmedi deyip açıklamalarını ortalıkta söyleyip bizlere cevap hakkı vermemeyi düşündüler. Böyle bir strateji yaptılar. Tahir Büyükakın ve çalışma arkadaşları ile ilgili ne kardeş ne amcaoğlu ne de başka bir şey bulacaksınız; biz size benzemeyiz. Faaliyet raporu hakkında söyleyeceklerinizi meclis çatısı altında yapmanızı umuyordum. Siz meclisi germeye devam ediyorsunuz. Özür dileyecek biri varsa özür dileyecek sizsiniz, hiç kusura bakmayın.” dedi. Bir sonraki meclis toplantısı Ramazan Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle 20 Mayıs saat 15.00’te gerçekleştirilecek.