Korona verilerindeki artış durdurulamıyor! 61 bin 400 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2845'i semptomatik olmak üzere toplam 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 297 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 31'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 86 bin 957'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 54 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 54 bin 894 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi. Toplam test sayısı 42 milyon 828 bin 122'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 80 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

VEFAT SAYILARI REKOR KIRDI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 279 kişi hayatını kaybederken, 2802'si semptomatik olmak üzere 62 bin 797 yeni vaka tespit edilmişti. Koronavirüs vaka sayıları son olarak 14 Nisan 62 bin 797'yle rekor kırmıştı. Vefat sayıları ise 14 Nisan günü 279'la rekor kırmıştı.

BAKAN KOCA AŞIYA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24'e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. Enönemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun" ifadelerini kullandı.