Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
15 Nis 2021 - 20:29- Gündem G: 15 Nis 2021 - 20:33

Korona verilerindeki artış durdurulamıyor! 61 bin 400 yeni vaka

Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları bugün de rekor kırdı. 15 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2 bin 845'i semptomatik olmak üzere 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957'ye yükseldi. Vefat sayısı 297 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 54 bin 894 oldu. Vefat sayılarındaki rekor 14 Nisan'da 279'la kırılmıştı.

mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2845'i semptomatik olmak üzere toplam 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 297 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 31'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 86 bin 957'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 54 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 54 bin 894 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi. Toplam test sayısı 42 milyon 828 bin 122'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 80 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

VEFAT SAYILARI REKOR KIRDI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 279 kişi hayatını kaybederken, 2802'si semptomatik olmak üzere 62 bin 797 yeni vaka tespit edilmişti. Koronavirüs vaka sayıları son olarak 14 Nisan 62 bin 797'yle rekor kırmıştı. Vefat sayıları ise 14 Nisan günü 279'la rekor kırmıştı.

BAKAN KOCA AŞIYA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24'e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. Enönemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun" ifadelerini kullandı.

# koronavirüs

15 Nis 2021 - 20:29 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele Belediyesi,  iftar sofralarına misafir oluyor mask
Başiskele Belediyesi,  iftar sofralarına misafir oluyor
Yozgatlılar’dan  örnek davranış mask
Yozgatlılar’dan  örnek davranış
‘Deniz salyası’, Ereğlili balıkçılara,  av sezonunu erken kapattırdı mask
‘Deniz salyası’, Ereğlili balıkçılara,  av sezonunu erken kapattırdı
KOKRİD: “Kurallara uymayanlarla işimiz yok” mask
KOKRİD: “Kurallara uymayanlarla işimiz yok”
Pırellı Türkiye’den Kocaeli Üniversitesi’nde üç takıma birden sponsorluk desteği mask
Pırellı Türkiye’den Kocaeli Üniversitesi’nde üç takıma birden sponsorluk desteği
TTB: “Bilim dışı bir anlayış” mask
TTB: “Bilim dışı bir anlayış”
Anket Hükümetin aldığı Covid-19 tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de sokağa çıkma saatleri değişti! mask
Kocaeli'de sokağa çıkma saatleri değişti!
Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı mask
Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı
İzmit'in göbeğinde bıçaklı kavga! mask
İzmit'in göbeğinde bıçaklı kavga!
Kocaeli'de iğrenç olay! Küçük çocuğu fuhuş yaptırmak için ülkeye soktu! mask
Kocaeli'de iğrenç olay! Küçük çocuğu fuhuş yaptırmak için ülkeye soktu!
Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü mask
Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü
İş insanı Abdin Öztürk hayatını kaybetti mask
İş insanı Abdin Öztürk hayatını kaybetti

GALERİ

Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Canlı anlatım)
Depremi hisseden vatandaşlar o anları anlattı mask
Depremi hisseden vatandaşlar o anları anlattı
İndirilen ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ afişlerini CHP Kocaeli parti binalarına astı mask
İndirilen ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ afişlerini CHP Kocaeli parti binalarına astı
Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü mask
Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü
İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen mask
İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen
Hızla yayılan mutant virüse karşı aşı çağrısı mask
Hızla yayılan mutant virüse karşı aşı çağrısı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL