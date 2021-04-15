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15 Nis 2021 - 21:50- Spor G: 15 Nis 2021 - 21:51

Erdem ve İlyas Kızılcabölük ile helalleşti

İlimizin başarılı futbolcuları stoper Erdem Güner ile kaleci İlyas Türengül bu sezon Denizli’nin güzide temsilcisi Kızılcabölükspor’da forma giydi. İy...

Erdem ÖVÜÇ
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İlimizin başarılı futbolcuları stoper Erdem Güner ile kaleci İlyas Türengül bu sezon Denizli’nin güzide temsilcisi Kızılcabölükspor’da forma giydi. İyi bir sezonu geride bırakan ikili takıma veda etti. Son oynanan ve 4-2 kazanılan Artvin Hopa maçının ardından ligde kalışını ilan eden sarı kırmızılı ekibin değişmez isimleri olan Erdem ve İlyas başta kulüp başkanı Osman Duran olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN

İkili futbolcu yaptıkları ortak açıklamada “Kızılcabölükspor ile güzel bir sezonu geride bıraktık. Ligde kalmayı bu hafta garantiledik ve kalan maçlarda gençlerin şans bulması için veda ettik. Kulüp başkanımız Osman Duran oynamadığımız maçlar dahil olmak üzere tüm alacaklarımızı verdiği gibi 18’de olmadığımız maçlar için bile prim ödemesi yaptı. Başta kendisine ve Kızılcabölük için emek sarf eden herkesten Allah razı olsun” dedi.

TOMARLA HATA

Erdem Güner, 37 yıl sonra amatör kümeye düşen Gölcükspor ile olarak da “Sözün bittiği yerdeyiz. Bunun anlatılır bir tarafı yok. Silsile yolu yapılan tomarla hata, aidiyeti olan futbolcuların kişilere yakınlığı var diye gönderilmesi ya da düşünülmemesi, uyarıların dikkate alınmaması ve bir çok dış etken nedeni ile güzelim kulüp amatör lige düştü. Benim de İlyas kaptanımın da bu kulüpte uzun yıllar emeğimiz oldu. Bu emeklerimiz ve alın terlerimiz yerde kaldı. Katkı sunanları kutlarım!” ifadelerine yer verdi.

15 Nis 2021 - 21:50 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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