Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
15 Nis 2021 - 21:57- Asayiş G: 15 Nis 2021 - 22:02

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kartepe'de otomobil ve hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
mask

Kaza,  Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Bayraktar Mahallesi Akmeşe-Uzunçiftlik Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hale C. idaresindeki 41 ACH 715 plakalı Dacia marka otomobil ile Hasan D. yönetimindeki 41 PJ 651 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafifi ticari araç kaldırıma çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Hale C. ile 18 yaşındaki küçük Yağmur C. ve Yağız C. İsimli çocukları ve hafif ticari aracın sürücüsü Hasan D. yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar ambulanslara alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciler yardımıyla, kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

# Kocaeli

15 Nis 2021 - 21:57 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
HDP Dilovası eski ilçe başkanı adliyeye sevk edildi mask
HDP Dilovası eski ilçe başkanı adliyeye sevk edildi
Seyahat kısıtlaması başladı, izin belgesi olmayanlara ceza kesildi mask
Seyahat kısıtlaması başladı, izin belgesi olmayanlara ceza kesildi
İzmit'in göbeğinde bıçaklı kavga! mask
İzmit'in göbeğinde bıçaklı kavga!
19 yıl sonra çözülen er Kasım Aydın cinayetinde şok ifadeler mask
19 yıl sonra çözülen er Kasım Aydın cinayetinde şok ifadeler
12 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı mask
12 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı
Kocaeli’de PKK/KCK operasyonu! Eski ilçe başkanı gözaltına alındı mask
Kocaeli’de PKK/KCK operasyonu! Eski ilçe başkanı gözaltına alındı
Anket Hükümetin aldığı Covid-19 tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de sokağa çıkma saatleri değişti! mask
Kocaeli'de sokağa çıkma saatleri değişti!
Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı mask
Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı
İzmit'in göbeğinde bıçaklı kavga! mask
İzmit'in göbeğinde bıçaklı kavga!
Kocaeli'de iğrenç olay! Küçük çocuğu fuhuş yaptırmak için ülkeye soktu! mask
Kocaeli'de iğrenç olay! Küçük çocuğu fuhuş yaptırmak için ülkeye soktu!
Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü mask
Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü
İş insanı Abdin Öztürk hayatını kaybetti mask
İş insanı Abdin Öztürk hayatını kaybetti

GALERİ

Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Canlı anlatım)
Depremi hisseden vatandaşlar o anları anlattı mask
Depremi hisseden vatandaşlar o anları anlattı
İndirilen ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ afişlerini CHP Kocaeli parti binalarına astı mask
İndirilen ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ afişlerini CHP Kocaeli parti binalarına astı
Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü mask
Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü
İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen mask
İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen
Hızla yayılan mutant virüse karşı aşı çağrısı mask
Hızla yayılan mutant virüse karşı aşı çağrısı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL