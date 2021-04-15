Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Bayraktar Mahallesi Akmeşe-Uzunçiftlik Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hale C. idaresindeki 41 ACH 715 plakalı Dacia marka otomobil ile Hasan D. yönetimindeki 41 PJ 651 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafifi ticari araç kaldırıma çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Hale C. ile 18 yaşındaki küçük Yağmur C. ve Yağız C. İsimli çocukları ve hafif ticari aracın sürücüsü Hasan D. yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar ambulanslara alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciler yardımıyla, kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.