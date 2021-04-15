Vali Yavuz, fabrikadaki patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti

Körfez Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bulunan Anadolu Döküm Sanayi A.Ş.'ye ait fabrikada öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, fabrikada kullanılan kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. Meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan işçilerden 2’sinin hayati tehlikesi sürerken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaralanan işçileri tedavi altına alındıkları hastanelerde ziyaret etti.
Körfez ilçesinde bulunan özel bir hastane ve İzmit Seka Devlet Hastanesinde tedavileri süren işçileri ziyaret eden Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz’a Körfez Kaymakamı Osman Bilgin ile Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan eşlik etti. Ziyaret sırasında Vali Yavuz, “Geçmiş olsun” dileklerinde bulunduğu işçilerle tek tek görüşerek yaşanan olayla ilgili bilgi aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.