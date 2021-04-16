Fotokopi kağıdı alırken dikkat etmeniz gerekenler

Başta ofisler olmak üzere iş yerlerinde, evlerde ve okullarda sürekli ihtiyaç duyulan ürünlerden biri fotokopi kâğıdıdır. Standart kâğıt olarak kabul edilen bu ürünler, pek çok işlem için kullanılır. Genel olarak fotokopi kâğıdı olarak bilinse de not almak, dilekçe yazmak, çizim yapmak gibi çeşitli fonksiyonları vardır. Küçük ve büyük boyutlarda olabile bu kâğıtlar arasında en çok tercih edilen A4 boyutundaki çeşitleridir. A4; iş yerlerinde, resmî işlemlerde ve günlük hayatta en çok kullanılan boyuttur.

Fotokopi Kağıdı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Fotokopi kâğıtları, tek tip olmadığı için ihtiyaca göre seçim yapılmalıdır. Öncelikle kâğıdın hangi alanda kullanılacağı belirlenmelidir. İhtiyaçları doğrudan karşılayabilecek ürünlere yönelmek daha verimli sonuçlar doğurur. Fotokopi kâğıdı seçerken gramajına, hamuruna, boyutuna ve rengine özellikle dikkat edilmelidir. Renkli fotokopi kâğıdı ise özellikle kreatif işlerde sıkça tercih edilir.

Kağıt Gramajı ve Hamur Kalitesi

Gramaj, kâğıdın her bir metrekareye düşen ağırlığını gösterirken kalınlığını da doğrudan etkiler. Yani yaprakların gramajı ne kadar ağır ise sayfalar o kadar kalındır. Dolayısıyla gramaj unsuruna dikkat edilmeli ve alınacak çıktılara uygun bir kalınlık tercih edilmelidir. Genellikle 70 - 80 - 90 gram seviyeleri, standart işlemler için kullanılır. Spesifik ihtiyaçlar için ise 100, 120, 160, 200 ve hatta 250 grama kadar ulaşan kâğıtlar mevcuttur.

Hamur kalitesi, kâğıdın renk tonunu ve görünüm kalitesini etkileyen bir unsurdur. Birinci, ikinci ve üçüncü kalitede hamurlar mevcuttur. Fotokopi kâğıdı, 1. hamur kalitesine sahip olmalıdır. Diğer hamur kaliteleri üzerine fotokopi çekmek görüntü kalitesinde bozulmalara neden olabilir.

Ham Maddesi

Kâğıt üretiminde hammadde olarak genellikle selüloz kullanılır. Ağaçlara uygulanan özel işlemler sonucunda elde edilen selüloz, su ile karıştırılarak hamura dönüştürülür. Ortaya çıkan bu hamur ise levha işlemi ardından kâğıda dönüşür. Üretim sürecinde selüloza farklı maddeler de eklenebilir. Odun parçacıkları eklenmiş olan kâğıtların kalitesi daha düşüktür. Bu nedenle fotokopi kâğıdı satın alırken, hammaddesine dikkat etmek gerekir. Yüksek kalite için ürünlerin %100 selüloz olmasına özen gösterilmelidir.

Kağıt Boyutu

Kâğıtların boyutları, işlevselliklerinde de birinci etkendir. Ofis ve iş yerlerinde yaygın olarak A4 fotokopi kâğıdı kullanılır. A4 kâğıtlar, 210 ‌x 297 mm ölçülere sahiptir. A3 fotokopi kâğıdı da sıklıkla tercih edilen ürünler arasındadır. A4’ün 2 katı olan bu kâğıdın ölçüleri ise 297 ‌x 420 milimetredir. Diğerlerine göre daha az tercih edilen A5 fotokopi kağıdı ise daha küçük boyutlara sahiptir. Gerçekleştireceğiniz işlemlerde alınacak çıktılara ve çekilecek fotokopilere uygun kâğıt boyutunu seçerek sizin için en doğru üründen sipariş etmeniz mümkündür.

Fotokopi Kağıdı Fiyatları Ne Kadardır?

Fotokopi kâğıdı fiyatları, birçok farklı faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle üretici firmanın fiyat politikası bu noktada belirleyici değişkenlerden bir tanesi olmaktadır. Bunun yanı sıra dağıtım ve lojistik ağı, satış yapılan platformun fiyat politikası gibi değişkenler de fotokopi kâğıtlarının ücretleri üzerinde belirleyici olmaktadır.

Kâğıtların çeşitli özelliklerde olması da satış fiyatlarını etkileyebilir. Farklı özelliklere sahip çok sayıda fotokopi kâğıdı olduğu için bu ürünün piyasadaki fiyatları hem düşük hem de yüksek olabilir. Her bütçeye hitap edebilen seçenekleri bulunan bu ürünün fiyatlarını etkileyen bazı faktörler şöyle sıralanabilir:

Kâğıt gramajı

Hamur kalitesi

Ham maddesi

Boyutları

Rengi

Paket ya da koli içeriği

Markası

Satış noktası

Fotokopi Kağıdı En Ucuz Nereden Alınır?

En ucuz A4 fotokopi kağıdı her zaman en iyisi olmayabilir. Bu noktada mutlaka ürünlerin kalitesi ve markasına da dikkat edilmelidir. Fakat kaliteli bir kâğıdı uygun fiyatlarla almak da mümkündür. Ofis malzemeleri ve kırtasiye ürünleri konusunda geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış olan Avansas, uygun fiyat için ideal bir sitedir. Seçkin markaların ürünlerini en uygun fiyatlarla sunan sitede, yılın her döneminde ekonomik alışveriş yapılabilir. Hem kaliteli hem de ekonomik olmasının yanında toptan alışveriş imkânı da sunar. Fotokopi kâğıdına sürekli ihtiyaç duyan iş yeri sahipleri, Avansas’tan toptan sipariş vererek bu ihtiyaçlarını daha uygun bir şekilde karşılayabilir.