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16 Nis 2021 - 12:28- Ekonomi G: 16 Nis 2021 - 12:29

Başkan Bulut’tan çağrı: Kısa çalışma ödeneği yeniden başlamalı

KOTO Başkanı Necmi Bulut, “İşletmelerimizi yaşatabilmek için, Kısa Çalışma Ödeneği yeniden başlamalı. Ayrıca Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesini, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasını talep ediyoruz” çağrısında bulundu

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Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, 31 Mart 2021 tarihi itibariyle sona eren Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Geçen süre zarfında birçok işletmenin olumsuz etkilendiğini vurgulayan Başkan Bulut, zararın daha fazla büyümeden ödeneğin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı. Başkan Bulut konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Maalesef pandemi insan sağlığı kadar işletmelerin sağlığını da ölümcül etkilemektedir. Bu süre zarfında devletimiz tarafından hayata geçirilen Kısa Çalışma Ödeneği, işletmelerimizin hayatta kalabilmeleri için hayati bir unsur haline gelmiştir.

HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYAÇ DUYULUYOR

Ödeneğin sona ermesiyle birlikte, ekonomi üzerindeki önemi çok daha fazla anlaşılmıştır. Ancak Ramazan ayı ile birlikte genişletilen kısıtlamalar sonrası, bu desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Devletimizin bu noktada esnafın yanında olacağına inanıyor, Kısa Çalışma Ödeneği başta olmak üzere yeni destek paketlerinin açıklanmasını bekliyoruz. Ayrıca Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesini, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
# Kocaeli, destek

16 Nis 2021 - 12:28 - Ekonomi

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