Sahte para taşıyan araç jandarmaya yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar ve fiziki takipler neticesinde, F.Ö. isimli şahsın, İstanbul’dan Kocaeli iline kiraladığı araçla sahte para naklederek, elinde bulunan sahte paraları başta Gebze ve Dilovası olmak üzere il genelinde piyasaya süreceğinin bilgilerine ulaşıldı. Şüphelinin Dilovası Köseler mahallesinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu, F.Ö. isimli şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 2 adet 200 TL. 58 adet 100 TL, 3 adet 50 TL ve 2 adet 20 TL olmak üzere toplam 65 adet 6 bin 390 TL sahte Türk Lirası, 1 adet sahte çek ve 1.4 gram eroin ele geçirildi. Şahsın Jandarma Komutanlığında sorgusu sürüyor.