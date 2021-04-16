Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar ve fiziki takipler neticesinde, F.Ö. isimli şahsın, İstanbul’dan Kocaeli iline kiraladığı araçla sahte para naklederek, elinde bulunan sahte paraları başta Gebze ve Dilovası olmak üzere il genelinde piyasaya süreceğinin bilgilerine ulaşıldı. Şüphelinin Dilovası Köseler mahallesinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu, F.Ö. isimli şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 2 adet 200 TL. 58 adet 100 TL, 3 adet 50 TL ve 2 adet 20 TL olmak üzere toplam 65 adet 6 bin 390 TL sahte Türk Lirası, 1 adet sahte çek ve 1.4 gram eroin ele geçirildi. Şahsın Jandarma Komutanlığında sorgusu sürüyor.
16 Nis 2021 - 12:28- Asayiş Güncelleme: 16 Nis 2021 - 12:30
Sahte para taşıyan araç jandarmaya yakalandı
Kiraladığı araçla İstanbul’dan Kocaeli’ye gelerek elinde bulunan sahte paraları başta Gebze ve Dilovası olmak üzere il genelinde piyasaya sürmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.