16 Nis 2021 - 12:37- Asayiş

Bakan Pakdemirli'nin bulunduğu uçak arıza yaptı! Acil inişe geçti!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç Havalimanına acil iniş yaptı. Öte yandan Bakan'ın ve yanındakilerin yaşadığı korku dolu anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.