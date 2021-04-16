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16 Nis 2021 - 12:37- Asayiş G: 16 Nis 2021 - 12:41

Bakan Pakdemirli'nin bulunduğu uçak arıza yaptı! Acil inişe geçti!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç Havalimanına acil iniş yaptı. Öte yandan Bakan'ın ve yanındakilerin yaşadığı korku dolu anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

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Motor arızası yaşanan uçakta, AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.

AÇILIŞ İÇİN GİDİYORDU

Bakan Pakdemirli'nin Şırnak'a Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gittiği öğrenildi. Bakan Pakdemirli' in skorsky helikopterle Şırnak'a gideceği belirtildi.

HAVADA KORKU DOLU ANLAR

Öte yandan Pakdemirli ve beraberindeki yolcuların arıza nedeniyle yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kimsenin yara almadığı talihsiz olayda, yolcuların yaşadığı panik yüzlerinden okundu.

16 Nis 2021 - 12:37 - Asayiş

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