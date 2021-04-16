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16 Nis 2021 - 13:00- Siyaset G: 16 Nis 2021 - 13:01

CHP’li Sarıbal, Yıldızlı ve yönetimini ziyaret etti

CHP Parti Meclisi üyesi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimini ziyaret etti

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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Baş Danışmanı Parti Meclisi üyesi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Kocaeli İl Örgütü’nü ziyaret etti. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Yönetimi, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız ve geçmiş dönem il başkanı Keramettin Gençtürk’ün ağırladığı Sarıbal’ın gündeminde ekonomi vardı.

128 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Körfez’de esnaf ve vatandaşlara bir dizi ziyaretler gerçekleştirecek olan Sarıbal, kendisine iletilen talepleri meclis gündemine taşıyacağını ifade etti. CHP Kocaeli’nin indirilen ‘128 milyar dolar nerede?’ afişiyle ilgili İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı’dan yaşanan süreci dinleyen Sarıbal, “Ülke genelinde üretim durmuş, ekonomi çökmüş durumda. Bir sorudan bile korkanların afişlere yaptığı müdahale gelinen noktanın vahametini ortaya koymaktadır. Bu paranın nereye gittiğini her yerde sormaya devam edeceğiz “ dedi.

# Derince, Kocaeli, Körfez, chp

16 Nis 2021 - 13:00 - Siyaset

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