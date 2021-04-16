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16 Nis 2021 - 13:01- Gündem G: 16 Nis 2021 - 13:02

Kandıra Belediyesi'nden 'Şehitler Haftası'nda anlamlı program

Kandıra Belediyesi “Şehitler Haftası” dolayısıyla düzenlenen online programda şehitlerimizi andı.

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14-20 Nisan tarihleri arasında icra edilen ‘Şehitler Haftası’ nedeni ile online program düzenleyen Kandıra Belediyesi, tüm şehitleri ve korona virüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşları dualarla andı. Kandıra Belediyesi Yelkencioğlı Konağı’nda, Kandıra Merkez Camii imamlarından Çarşı Camii İmam Hatibi Erhan Durmuş ve Akçakoca Camii İmam Hatibi Turan Kaplan tarafından icra edilen programda kıraat edilen Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve sohbet vatandaşların yoğun ilgisi ile takip edildi. Ellere bu kez sosyal medya üzerinden semaya açıldı.

ŞEHİTLER VE KORONAVİRÜS DOLAYISIYLA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Başkan Adnan Turan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan programda, eller şehitlerimiz ve Covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden masumlar için semaya açıldı. 18:00’da başlayan program sokağa çıkma kısıtlaması 18:45 saatinde dualarla sonlandırıldı. Program hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Adnan Turan, Covid sürecinde şehitlerimiz anmak ve Ramazanın manevi ikliminden faydalanarak hemşehrilerimize moral vermek amacıyla böyle bir program düzenlediklerini ifade etti.

MİNNET BORCUMUZU ÖDEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Belediye olarak koronavirüsle mücadele kapsamında tüm önlemlerin alındığını ifade eden Başkan Turan, ‘ Tüm şehitlerimize olan minnet borcumuzu ödememiz mümkün değil fakat en azından manevi olarak onları yad etmek, dualar etmek her müslümanın görevi. Bu mübarek günlerde Şehitler Haftası dolayısıyla hem şehitlerimizi hem de Covid-19 dolayıısyla hayatını kaybeden bütün masumları ve ahrete intikal etmiş bulunan tüm sevdiklerimizi anma fırsatı bulduk. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Rabbim en kısa sürede korona virüs salgınından ülkemizi ve dünyamızı kurtarsın inşallah” dedi.

# covid-19, koronavirüs

16 Nis 2021 - 13:01 - Gündem

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