Belediye personeli yerde bulduğu  5 bin TL’yi sahibine teslim etti

Duyarlılıklarıyla vatandaşın birçok kez takdirini kazanan İzmit Belediyesi personeli yine örnek bir davranışa imza attı. Dün çim biçme çalışması sırasında vatandaşın otomobilini çevreye sıçrayan taş ve çakıldan korumak için branda açan belediye personeli, bugün bulduğu parayı muhafaza ederek halkın mağduriyet yaşamasının önüne geçti.



BELEDİYEDEN ÇIKTI AMA…



İşlerini halletmek için İzmit Belediyesine gelen Hasan K., işlerini bitirdiğini düşündü ve belediye binasından ayrıldı. Ancak bir süre sonra geri dönmek zorunda kaldı. Endişeli Hasan K. üzerinde bulunan 5 bin TL’yi düşürdüğünü fark etti. Bir süre parasını arayan vatandaş son olarak belediye binasına dönmeye karar verdi.



BULAMAYINCA GERİ DÖNDÜ



Belsa Plaza’daki hizmet binasına gelen ve endişesi yüzünden okunan Hasan K., parasını kaybettiğini ve belediye binasında düşürmüş olabileceğini ilgililere anlatarak aranması konusunda yardım istedi. Belediye güvenlik amiri Burhan Sayan tarafından bulunarak muhafaza altına alınan para da sahibinin bulunmasını bekliyordu.



VATANDAŞ ÇOK MUTLU OLDU



Gerekli incelemenin yapılmasının ardından paranın kendisine ait olduğunun belirlenmesi üzerine belediye binasında bulunan 5 bin TL Hasan K.’ye verildi. Parasını bulduğu için çok mutlu olan vatandaş, kendisi için çok önemli olan parayı bulan ve kendisini bulana kadar koruyan belediye personeline teşekkür etti.