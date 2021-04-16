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16 Nis 2021 - 13:29- Siyaset G: 16 Nis 2021 - 13:30

İYİ Parti’den Yasemin Met korona oldu

İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yasemin Met’in korona virüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız üzüntülerini dile getiren açıklamalarda bulundu.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Geçtiğimiz günlerde Korona virüs belirtileri yaşayan İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yasemin Met tedbir amaçlı yaptırdığı Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldı. Bu nedenle üzüntülerini dile getiren İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Met’ten desteğini esirgemedi. Yıldız, “bir an önce eski sağlığına kavuşup aramıza katılmasını temenni ediyorum” dedi.

DUALARIMIZ SENİNLE”

İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yasemin Met Korona virüs testi pozitif çıkması üzerine, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız üzüntüsünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı, “Değerli dava arkadaşım kıymetli İl Başkan Yardımcımız yiğit ve Mert insan,benim can kardeşim, Yasemin Met’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyor, bir an önce eski sağlığına kavuşup aramıza katılmasını temenni ediyorum. Dualarımız seninle” dedi.

# covid-19

16 Nis 2021 - 13:29 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

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