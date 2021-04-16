İYİ Parti’den Yasemin Met korona oldu

Geçtiğimiz günlerde Korona virüs belirtileri yaşayan İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yasemin Met tedbir amaçlı yaptırdığı Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldı. Bu nedenle üzüntülerini dile getiren İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Met’ten desteğini esirgemedi. Yıldız, “bir an önce eski sağlığına kavuşup aramıza katılmasını temenni ediyorum” dedi.
“DUALARIMIZ SENİNLE”
İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yasemin Met Korona virüs testi pozitif çıkması üzerine, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız üzüntüsünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı, “Değerli dava arkadaşım kıymetli İl Başkan Yardımcımız yiğit ve Mert insan,benim can kardeşim, Yasemin Met’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyor, bir an önce eski sağlığına kavuşup aramıza katılmasını temenni ediyorum. Dualarımız seninle” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.