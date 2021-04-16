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16 Nis 2021 - 13:30- Gündem G: 16 Nis 2021 - 13:34

TÜPRAŞ'ın simsiyah dumanı tedirgin etti

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin (TÜPRAŞ) Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kurulu İzmit rafinerisinden çıkan siyah duman korkuttu. Uzun süre bacadan çıkan simsiyah duman sebebiyle gökyüzünde siyah bulutlar oluştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.
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 TÜPRAŞ’ın Körfez ilçesinde bulunan tesisin bacasından dün akşam saatlerinde simsiyah duman çıktı. O anları gören vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarıldı. Körfez ilçesinin üstünde simsiyah tabaka oluşurken, hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar ise özellikle yağışlı havalarda daha çok siyah duman atıldığını ifade etti. Yerleşim yerinin arasında kalan rafineriden sık sık çıkan siyah dumanların sağlığı olumsuz etkileyip etkilemediği ise merak konusu oldu. Yoğun duman ve gaz salınımları sebebiyle sağlıkları tehlikeye atılan vatandaşlar, TÜPRAŞ’ın kaldırılmasını, ya da kendilerine bir yer temin edilmesi şartıyla bölgeden ayrılmayı talep etti.

"DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ"

30 yıldır Körfez ilçesinde yaşayan Kemal Karagül, TÜPRAŞ’ın bacalarından zaman zaman siyah dumanların çıktığını, bu sebeple nefes almakta zorlandıklarını ve yaşam kalitelerinin bozulduğunu kaydetti. Karagül, "Aynı zamanda burası bir görüntü kirliliği. Kışın daha çok etkileniyoruz. Dışarıya çıkamıyoruz. Ses ve gürültü olduğu zaman da gerçekten rahat uyuyamıyoruz. Bizim ailemizde astım hastası olan yok ama çevrede astım hastası olan insanlar var" dedi.

"YA BİZ, YA DA ONLAR KALKACAK"

Gece TÜPRAŞ’tan rahatsız edici sesler geldiğine dikkat çeken Karagül, "Gece fabrikada gürültü olduğu zaman dumanları da rahatlıkla görebiliriz. Dumanları yağışlı havalarda daha çok belirgin oluyor. Artık bacayı mı temizliyorlar ne yapıyorlar bilemiyorum. Bence bacalarında filtre yoksa filtre takabilirler. Sonuçta bu durum insan yaşantısını etkiliyor. Devlet ya bizi, ya da fabrikayı kaldıracak. Şöyle bakıldığı zaman sanayisiz de yaşanmıyor. Ya biz, ya da onlar kalkacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

"KALDIRSINLAR VE TEMİZ HAVA ALALIM"

Mehmet Demirtaş (60), 30 yıldır Körfez’de yaşadığını belirterek, "Bizim bir önerimiz var. Ya TÜPRAŞ’a baca takılsın, ya da bizi buradan bir an önce kaldırsınlar. Gerçekten rahatsız oluyoruz. Temiz bir havada yaşamak istiyoruz. Bir an önce kaldırsınlar ve bizde temiz hava alalım. İşin doğrusu budur. Çok rahatsız oluyoruz. Görsel olarak da rahatsızlık veriyor. Bir an önce kalkmasını istiyoruz" diye konuştu.

"SANAYİNİN İÇİNDE KALDIK"

Fabrikadan rahatsız edici seslerin geldiğini de sözlerine ekleyen Demirtaş, "Biz sanayi bölgesinin içinde kaldık. Kenarımızda tankerler var. Bakım yapıyorlar ses gürültü derken rahatsız oluyoruz. Yetkililere sesleniyoruz" şeklinde konuştu.

"NEFES ALAMIYORUZ”

1978 yılında Körfez’e geldiğini anlatan KOAH hastası Ali Çakmak (64) ise sözlerine şöyle devam etti:"O zamanlar hastalığım yoktu. Şuan dumanlar sebebiyle cama çıkamıyorum. Örneğin dışarıya çıktığım zamanda 5 ila 10 adım atıyorum daha sonra duraklıyorum ve tekrardan yoluma devam ediyorum. Burayı kaldırmaları lazım. TÜPRAŞ burayı çok etkiliyor. TÜPRAŞ’ın dumanları beni olumsuz etkiliyor. Yerdeki otlar bile simsiyah oluyor. Çamaşır asanların çamaşırları simsiyah oluyor. Dumanı yağmurlu havada çıkartıyorlar nefes alamıyoruz"

# Körfez

16 Nis 2021 - 13:30 - Gündem

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