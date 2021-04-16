Bebeğinin mezarı başında intihar etti

Alınan bilgiye göre Erkan Metin, Ramazan ayı nedeniyle Kuran-ı Kerim okumak için İzmit Bağçeşme Mezarlığında bulunan aile kabristanlığına gitti. İddiaya göre Erkan Metin, burada 37 yaşındaki oğlu Muammer Metin’i başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Muammer Metin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan Metin’in 5, 6 ay önce doğum sırasında bebeğinin yaşamını yitirdiği ve bu nedenle psikolojisinin bozulduğu öğrenildi. Bebeğinin mezarı başında tabancayla intihar eden Muammer Metin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Oğlunu kanlar içinde bulan acılı baba Erkan Metin ise olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı