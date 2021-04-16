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16 Nis 2021 - 15:10- Gündem G: 16 Nis 2021 - 16:17

Başkan Özlü: “Başiskele’nin En Prestijli Caddelerinden Biri Olacak”

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Başiskele Belediyesi ve Başiskele Kaymakamlığı hizmet binalarının önünden geçen Selahattin Eyyubi Caddesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 5 milyonluk yatırımla yapılan yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de yakından adım adım takip ettiği çalışmalar tamamlandığında kente prestijli ve modern bir cadde kazandırılacak. Bölgede su baskınlarının önüne geçilebilmesi için caddenin 650 metrelik kısmında yağmursuyu hattı, terasman ve reglaj çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında 2,5 çarpı 2 metre boyutunda, 350 metre uzunluğunda menfez ve 1000 mm çapında 1000 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi.

BAŞKAN ÖZLÜ’DEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Elektrik hatlarının da yer altına alınmaya başlandığı çalışmaları Başkan Özlü de sık sık sahaya inerek inceliyor, yetkililerden bilgiler alıyor. Başkan M. Yasin Özlü incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, “İlçemizin en prestijli caddelerinden biri olacak olan Selahaddin Eyyubi Caddemiz'deki çalışmaları yerinde inceledik. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu caddemizde üst yapı çalışmaları en kısa zamanda başlayacak. Desteklerinden ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve ekibine teşekkür ederim.” dedi.

DÖRT ŞERİTLİ YOL OLACAK

Selahattin Eyyubi Caddesi’nde üstyapı için asfaltlama, aydınlatma, kaldırım ve parke yapımı çalışmalarına başlanacak. 3 bin ton asfalt seriminin yapılacağı cadde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olacak.

# Kocaeli, Büyükşehir

16 Nis 2021 - 15:10 - Gündem

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