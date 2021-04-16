Eğitim İş: “Köy Enstitüleri eğitim devrimidir”

Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 81. Yıl dönümü nedeniyle Eğitim İş Kocaeli 1 No’lu Şubesi’nde köy enstitüleri fotoğraf sergisi ve köy enstitüleri kitap sergisi organizasyonu düzenlendi. Pandemi nedeniyle Cebir İş Hanı önünde düzenlenen organizasyona Eğitim İş 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu’nun yanı sıra Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Birleşik Kamu İş Konfederasyon Başkanı Mehmet Balık ve şube üyeleri katıldı. Programda konuşmasını gerçekleştiren Eğitim İş 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu, “Köy Enstitüleri aslında harf inkılabıyla beraber eğitim devriminin bir devamıdır. Köy enstitüleri ülkenin aydınlanma meşalesini 10 yıl gibi çok kısa bir sürede okuma yazmayı yüzde doksan oranına çıkartmıştır. Eğitim İş olarak bu yolda devam etme çabasındayız” dedi.

“ONLARIN ATATÜRK’Ü YOKTU”

Gerçekleşen programda söz alan Eğitim İş Genel Başkanı Başkanı Orhan Yıldırım, “1940’ta Köy Enstitüleri’nin kurulmasıyla eğitimde ilerleme sağlandı. Türkiye bunu başaramasaydı Suriye, Afganistan, Libya gibi olacaktı. Onların bir Atatürk’ü yoktu. Biz Köy enstitülerinin yeniden vücut bulmasını çocuklarımızın yine köylerde eğitim alabilmesini istiyoruz. Şimdi ne yazık ki çocuklarımıza eğitimde eşitlik sağlanamamıştır. 4 milyon çocuğumuzun hala evinde internet yok. Devleti yöneten hükûmet ve yetkililer eğitime para ayırmamıştır. Biz Eğitim İş Sendikası olarak eğitim çalışanlarına mutlaka aşı yapılsın sonra eğitim yüz yüze olsun dedik. Meslektaşlarımızı kaybetmek istemiyoruz dedik. Ne yazık ki her gün ölüyoruz. Ama bazı yönetenler duymuyor. Libya’ya 150 bin aşı gönderdiler. Bugün 150 bin eğitimci aşılanabilirdi. Bu ülkenin tüm zengin kaynakları halka eşitçe dağıtılana kadar mücadele vereceğiz” dedi.

“KOMÜNİST YETİŞİYOR DEDİLER”

Yıldırım’ın ardından konuşmasını yapan Birleşik Kamu İş Konfederasyon Başkanı Mehmet Balık, “Burada bir Türkiye gerçeğinden bahsediyoruz. Yaklaşık 35 bin köy yokluk içerisindeydi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlk Öğretim Sorumlusu İsmail Hakkı Tonguç köy enstitüsünü geliştirdiler. O gün bugündür aydınlanma mücadelemiz devam etti. Zaman içerisinde buradan komünist yetişiyor diyerek ülkenin aydınlık geleceğini hazırlayan çocuklarımıza darbe vurdular. Bugün AKP ve yöneticileri öğretmen liselerini de kapatarak hepsini Anadolu Lisesine ve Fen Lisesi gibi liselere çevirerek yok ettiler. Son dönemde yaşanan aşı krizi okulların bir yıldır kapalı olması iktidarın suçudur. Biz el birliğiyle Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.