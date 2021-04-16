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16 Nis 2021 - 16:29- Gündem G: 16 Nis 2021 - 16:33

9 günlük tam kapanma gündemde

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şayet vaka sayıları düşmezse çok daha sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz" sözleri sonrasında gözler son vaka sayılarına çevrildi. Kontrol altına alınmayan vaka ve vefat sayılarının bu şekilde devam etmesi halinde Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 9 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelecek.

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Salı günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı ile birlikte iki haftalık bir kısmi kapanma dönemine girildiğini açıklamıştı. Kısmi kapanma ile sokağa çıkma sınırlamasından şehirler arası seyahat kısıtlamasına kadar birçok noktada yeni düzenlemeye gidilmişti.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Bu tedbirlerin uygulanmasıyla rekor kıran vaka ve vefat sayılarındaki gidişat takip edilecek. Ancak günlük vaka sayılarının en azından 25-30 binlere inmesi gerçekleşmezse, devreye başka tedbirler girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şayet vaka sayıları düşmezse çok daha sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz" sözleri de bunu işaret etmişti.

9 GÜNLÜK TAM KAPANMA

Sabah'ın haberine göre vaka tablosunda hedeflenen rakamlara ulaşılamazsa Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak en az 9 günlük tam kapanma uygulanması beklenen seçenekler arasında yer alıyor.

KISMİ KAPANMADA UYGULANAN TEDBİRLER

Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.
Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.
Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.
Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.
Lokanta ve benzeri işletmeler Ramazan boyunca paket sistemine geçecek.
Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.
Oteller sadece kendi müşterine hizmet verebilecek.
Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.
Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.
Toplu taşımada, oturma kapasitesi % 50 ile sınırlandırılacak.
# eğitim

16 Nis 2021 - 16:29 - Gündem

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