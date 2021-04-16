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16 Nis 2021 - 18:12- Asayiş G: 16 Nis 2021 - 18:17

2 çocuk annesi koronaya yenildi!

İzmit'te ikamet eden 2 çocuk annesi Hediye Sevgili Kovid-19 nedeniyle vefat etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit Serdar Mahallesinde ikamet eden 2 çocuk annesi Hediye Sevgili (58) Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Bağçeşme Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
# İzmit

16 Nis 2021 - 18:12 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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