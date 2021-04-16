Altınordu Şahincili Mahallesi'nde daire icradan satılık

Bağımsız Bölüm Ordu İli, Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesinde tapunun parsel: 2883' te kayıtlı taşınmazla ilgili olarak gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmış, taşınmazın üzerinde A ve B bloktan ibaret iki binanın bulunduğu, icra konusu 8 nolu bağımsız bölümün B blok binasının üçüncü katında olduğu tespit edilmiştir. Tapu kaydında yazılı olduğuna göre icra konusu taşınmaz; Şahincili Mahallesinde, tapunun 2883 parselde kayıtlı 700,00 m² yüzölçümlü beş katlı çift daireli yirmi meskenli blok kargir apartman niteliğindeki arsanın üzerindeki B blok binasında kurulu kat irtifakına göre; üçüncü kattaki 35/700 arsa paylı 8 nolu dairedir.

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