Espiye Hacımahmutlu Mahallesi'nde fındık bahçesi icradan satılık

Giresun ili Espiye ilçesi Hacımahmutlu Mahallesi Taflanlı Mevkii 140 ada 85 parsel sayılı fındık bahçesi nitelikli taşınmaz.Tam hisse.Dosya içerisindeki satışa esas alınan bilirkişi raporunda "Espiye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 12.11.2020 tarih ve E.2015 sayılı yazısına göre; dava konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Mücavir Alan ve Yerleşik Alan sınırları dışında kalmakta olup belediye hizmetlerinden yararlanmadığı belirtilmektedir. Taşınmaz mahallinde fındık bahçesi vasfında kadastro parseli niteliğindedir.

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