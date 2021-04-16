Giresun ili Espiye ilçesi Hacımahmutlu Mahallesi Taflanlı Mevkii 140 ada 85 parsel sayılı fındık bahçesi nitelikli taşınmaz.Tam hisse.Dosya içerisindeki satışa esas alınan bilirkişi raporunda "Espiye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 12.11.2020 tarih ve E.2015 sayılı yazısına göre; dava konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Mücavir Alan ve Yerleşik Alan sınırları dışında kalmakta olup belediye hizmetlerinden yararlanmadığı belirtilmektedir. Taşınmaz mahallinde fındık bahçesi vasfında kadastro parseli niteliğindedir.
16 Nis 2021 - 18:27- Gündem Güncelleme: 16 Nis 2021 - 18:30
Espiye Hacımahmutlu Mahallesi'nde fındık bahçesi icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Espiye Hacımahmutlu Mahallesi'nde fındık bahçesi icradan satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.