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16 Nis 2021 - 18:29- Gündem G: 16 Nis 2021 - 18:34

Milas Burgaz mahallesinde dükkan icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Milas Burgaz mahallesinde dükkan icradan satılıktır

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Muğla ili Milas ilçesi Burgaz mahallesi Suçum mevkii 751 ada 16 nolu parsel 1903,80 m² büyüklükte olup "Arsa" vasfındadır.Satışa konu bağımsız bölüm tapu kayıtlarına göre cilt:25 sayfa:2398'de bulunan 1/48 arsa payına sahip; A Blok Zemin Kat 7 Nolu Dükkandır.Taşınmaz tam hisselidir.

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16 Nis 2021 - 18:29 - Gündem

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