Korona verilerindeki artışın önüne geçilemiyor!

Sağlık Bakanlığı, rekor üstüne rekorun yaşandığı Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2915'i semptomatik olmak üzere toplam 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 289 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 320'ye, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 150 bin 39'a yükseldi.



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 56 BİN OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 56 bin 510 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi. Toplam test sayısı 43 milyon 148 bin 200'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 205 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

VAKA SAYILARI REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 297 kişi hayatını kaybederken, 2845'i semptomatik olmak üzere 61 bin 400 yeni vaka tespit edilmişti. Öte yandan ülkemizdeki vaka sayılarında en büyük rekor, 14 Nisan'da kaydedilen 62 bin 797 vaka sayısı ile kırılmıştı.