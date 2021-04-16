Kaza akşam saatlerinde Başiskele Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi D100 yanyol girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.G. idaresindeki 41 V 1176 plakalı Seat marka otomobil ile H.İ. yönetimindeki 41 DR 038 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü H.İ. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı sürücü özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
16 Nis 2021 - 22:11- Asayiş Güncelleme: 16 Nis 2021 - 22:13
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Başiskele'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.