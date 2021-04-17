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17 Nis 2021 - 09:24- Gündem G: 17 Nis 2021 - 09:26

İlimtepe Mezarlığı’na taş duvar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesi İlimtepe mezarlığında taş duvar imalatı gerçekleştiriyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki şehitlik ve diğer mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerini düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Körfez ilçesi İlimtepe Mezarlığı’nın daha düzenli hale getirmek amacı ile taş duvar imalatı yapıyor. 

İLİMTEPE MEZARLIĞI’NDA TAŞ DUVAR İMALATI

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Körfez İlçesi İlimtepe mezarlığının dik olan kısımlarındaki kademelendirme çalışmasının büyük kısmını bitirdi. Yol oluşturma çalışması kapsamında ihtiyaç duyulan taş duvar imalatının 400 metrelik kısmı da tamamlandı. 
# Körfez, Kocaeli, Büyükşehir

17 Nis 2021 - 09:24 - Gündem

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