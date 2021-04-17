İlimtepe Mezarlığı’na taş duvar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki şehitlik ve diğer mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerini düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Körfez ilçesi İlimtepe Mezarlığı’nın daha düzenli hale getirmek amacı ile taş duvar imalatı yapıyor.
İLİMTEPE MEZARLIĞI’NDA TAŞ DUVAR İMALATI
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Körfez İlçesi İlimtepe mezarlığının dik olan kısımlarındaki kademelendirme çalışmasının büyük kısmını bitirdi. Yol oluşturma çalışması kapsamında ihtiyaç duyulan taş duvar imalatının 400 metrelik kısmı da tamamlandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.