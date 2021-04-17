Yasaklara rağmen kumar oynamaya devam ediyorlar!

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de bulunan bir kahvehane içerisinde kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, adrese baskın düzenledi. Yapılan uygulama kapsamında polis ekipleri, kahvehane içerisinde 13 şahsın korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettiklerini ve kahvehane içerisinde oyun oynadıklarını tespit etti. Baskın sonrasında işletme içerisinde kumar oynamak için kullanılan makina ve içerisindeki bir miktar para, polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Kahvehanede bulunan şahıslara gerekli idari para cezası uygulanması için tutanakların tanzim edildiği öğrenildi. İşletme sahibi ve kumar oynadığı tespit edilen şahıslar hakkında ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama sucundan’ adli işlem yapıldığı belirtildi.

PARA CEZASI KESİLDİ



Öte yandan ekipler, Derince ilçesinde de bulunan bir kahvehane içerisinde yine kumar oynandığı yönünde gelen ihbarı değerlendirerek adrese baskın gerçekleştirdi. Baskın yapılan dernek içerisinde 4 şahsın kuralları hiçe sayarak içeride okey oynadıklarını tespit eden ekipler, masa üzerinde bulunan paralara el koydu. İşletme sahibi ve kumar oynadığı tespit edilen şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, aynı zamanda şahıslara korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesi ile idari para cezası uygulandı.