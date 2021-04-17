Levent Urak da Covid’e yakalandı

İzmit’in ilimizin sevilen simalarından, Bağdatspor Kulübü’nde tüm kademelerde görev alan ve son olarak kulübün başkanlık yetkisini Burak Kanpara’ya devreden Levent Urak’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastalığı biraz ilerleyen genç spor adamının tedavisi hastanede devam ediyor.
İBRAHİM BIYIKLI’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Levent Urak “Gerçekten zor geçiyor. İnşallah en kısa sürede toparlanacağım. Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm eş dost ve akrabalarıma teşekkür ederim” dedi. Öte yandan yine Bağdatspor Kulübü’nün eski başkanlarından Orhan Bıyıklı’nın ağabeyi, Saadet Partisi Kartepe Belediye Başkan adayı, Altınoluk Pastaneleri sahibi İbrahim Bıyıklı da işletmenin müdürü Urak’a geçmiş olan dileklerini gönderdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.