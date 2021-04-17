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17 Nis 2021 - 09:31- Spor G: 17 Nis 2021 - 09:32

Bağdatspor’da Burak Kanpara başkan olacak

İlimizin köklü kulüplerinden Bağdatspor’da mevcut başkan Levent Urak işlerinin yoğunluğu nedeni ile yetkiyi Başkanvekili Burak Kanpara’ya bıraktı. Bur...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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İlimizin köklü kulüplerinden Bağdatspor’da mevcut başkan Levent Urak işlerinin yoğunluğu nedeni ile yetkiyi Başkanvekili Burak Kanpara’ya bıraktı. Burak Kanpara yeni sezonun başlangıç tarihi belli olur olmaz çalışmalara sıkı bir şekilde başlayacaklarını ifade etti ve şehrin bilinen teknik ekibi ve futbolcuları ile başarıya ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Aynı zamanda çok sıkı bir Kocaelispor taraftarı olan Kanpara, bugüne kadar Bağdatspor’a için yaptığı hizmetlerden ötürü Levent Urak ile eski başkan ile yöneticilerine teşekkür etti.

17 Nis 2021 - 09:31 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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