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17 Nis 2021 - 09:29- Gündem G: 17 Nis 2021 - 09:33

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı: Bugüne dikkat!

Meteoroloji, bugün Marmara ve birçok bölge için toz taşınımı uyarısı yaptı. Uyarıda toz taşınımının bölgelerde yer yer beklendiği kaydedildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Giresun, Kars ve Ardahan ile Antalya’nın kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı beklenirken rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Cumartesi Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Marmara’nın güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji’nin kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında ise “Rüzgarın Cumartesi güney ve güneydoğu yönlerden Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Marmara’nın güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Toz Taşınımı, Çatı Uçması, Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi, Ulaşımda Aksamalar, Ağaç veya Direklerin Devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

MARMARA İÇİN DE UYARDI

Meteoroloji, Marmara bölgesini de toz taşınımı için uyardı. Bölge için yapılan açıklamada “Cumartesi bölgenin güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

17 Nis 2021 - 09:29 - Gündem

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