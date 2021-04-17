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17 Nis 2021 - 09:47- Gündem G: 17 Nis 2021 - 09:52

Özel hastanelere ‘fahiş fiyat’ isyanı: 18 bin TL'lik Covid-19 tedavisi!

Özel hastanelerin Covid-19 hastalarını yüksek tedavi ücretleriyle kabul ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar tepkilerini dile getirirken bir hasta yakını, “Bir özel hastane Covid-19 hastamızı en az 4 gece yatıracaklarını söyleyip 18 bin TL’lik ücreti peşin istedi” diye isyan etti.
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Son günlerde özel hastanelerin, Covid-19 hastalarını ‘en az 4 gün yatış’ şartıyla gecelik 4 bin TL gibi yüksek tedavi ücretleri ile kabul ettiği iddiaları sıkça gündeme getiriliyor. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki mesajları attı. Hürriyet gazetesinden Buse Özel'in haberine göre, Ankara’da bir özel hastanede gecelik 8 bin Türk Lirası’na varan yüksek rakamlar istendiğini söyleyen bir vatandaşın yanı sıra birçok hasta yaşadığı benzer olayları paylaştı. Bir hasta yakını ise başından geçenleri şu sözlerle anlattı: “Oksijeni çok düşen ve nefes almakta zorlanan hastamız için bir özel hastaneyi aradığımda numaramızı istediler. Daha sonra bize geri dönüş sağlayacaklarını belirttiler. Aradıklarında bir hastane çalışanı 18 bin TL peşin olarak aldıklarını ve hastanın 4 gece yatması gerektiğini belirtti. Uzun uğraşlar sonucu devlet hastanelerinde yer bulabildik ve hastamızı yatırdık.”

‘EK ÜCRET ÖDEMEYİN’

Konuyla ilgili benzer pek çok hasta hikayesi duyduklarını ifade eden İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, şu uyarılarda bulundu: “Buna dair çok şey duyuyoruz ancak denetleme mekanizması çalıştırılmalı. Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre normalde belirlenen fiyatın 2 katına kadar özel hastanelerin ek ödeme alma hakkı var. Ancak bu COVID-19 için geçerli değil. Tebliğde (SUT) COVID-19 ilave ücret alınmayacak hastalıklar listesine alındı. Bu nedenle SGK anlaşmalı özel hastanelerin hiçbir ilave ücret almaması gerekiyor. Beraberinde de pandemi paketi tanımlandı. Özel hastaneler COVID-19 hastalarını yatırdıkları an SGK’dan bir tedavi ücreti alıyor. Şu anda insanlar çaresiz. COVID-19 için vatandaşlardan hiçbir ödeme talep edilmemesi gerekiyor.”

CHP’DEN SORU ÖNERGESİ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyla ilgili bir soru önergesi vererek bazı özel hastanelerin yatışlı korona hastalarından para aldığını belirtti ve “İstanbul ve Ankara’da bazı hastaneler COVID hastalarından günlük 5 bin TL istiyor. Ücret yasal olmadığı için de para nakit alınıyor, fatura kesilmiyor” dedi.
# İstanbul, chp, covid-19

17 Nis 2021 - 09:47 - Gündem

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