KO-MEK’ten KOTO üyelerine hijyen eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra kentin önde gelen sivil toplum örgütlerine de katkıda bulunmaya devam ediyor. Şimdiye kadar birçok sivil toplum örgütüne çeşitli konularda eğitim veren KO-MEK, bu kez Kocaeli Ticaret Odası’nın isteği doğrultusunda üyelerine online hijyen eğitimi verdi.

ONLİNE EĞİTİME YOĞUN İLGİ

KO-MEK’in online olarak verdiği hijyen eğitimine KOTO üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Verilen eğitimde pandemi döneminde cafe, restoran ve lokantalarda servis hizmeti yapan kurum çalışanlarına öncelik verildi. Servis çalışanlarına yönelik kişisel hijyen ve gıda hijyeni anlatıldı.

KİŞİSEL BAKIM NASIL OLMALI

Yiyecek içecek hizmetleri ile uğraşan işletmelerin personel hijyeninin ve kişisel bakımının önemli olduğunu belirten KO-MEK Usta Öğreticileri konuşmasında; “İşletmelerde hijyen için önce personel temizliğine dikkat edilmeli. Personelin kişisel bakımı özellikle el hijyeni vücut temizliği ve saç bakımı konularında bilinçlendirilerek dikkatli ve bakımlı olmaları gerekir. Personelin iş yerinde üniformalarının kesinlikle temiz bir yedeği bulunmalı ve iş esnasında yapmış olduğu göreve uygun kıyafetler giymeli. Personel özellikle temiz önlükler kullanarak hem müşteriye güven vermeli hem de kendi sağlığını korumalıdır” diye ifade etti.

GIDA HİJYENİ VE KORUMASI

İki oturum şeklinde gerçekleşen eğitimin ikinci oturumunda gıda hijyeni anlatıldı. Gıda hijyeni ile ilgili gıda bozulmaları mikro organizmalar bakterilere karşı işletmelerin alması gereken önlemler anlatıldı. Gıdaların alımından yemek servisi olana kadar gecen zamanda sağlıklı ve hijyen kalmaları için uygun ortamın sağlanması gerektiğini ifade eden KO-MEK Usta Öğreticisi “Gıdaların en büyük düşmanı nem, ısı ve zamandır. Bunu engellemek için de gıdaları uygun ısılarda ve ortamda muhafaza ederek yiyeceklerin soğuk şoklanması mutlaka yapılmalıdır. Konservelenmesi gereken gıdaların uygun şartlarda ve ısılarda konserve yaparak depolamalıyız” dedi.

SOGUK DEPOLAMA NASIL OLMALI?

Eğitimde ayrıca soğuk depolanmalardaki ısı miktarları gıdaların depolarda nasıl istiflenmesi gerektiği de anlatıldı. Gıdaların en fazla 6 sıra üst üste istiflenmesi gerektiği vurgulanarak gıdaların çürümesi işletmelerin maliyet ve devamlılığı için önemlidir. Hem gıda hijyeni hem de işletmenin geleceği için bunlara dikkat etmeliyiz.

FAZLA DEPOLAMADAN KAÇININ

Pandemi koşullarında işletmelerdeki gıda bozulmalarına bağlı olarak kayıplar hayatımızda her zaman olacaktır. Bakterilerde virüsler gibidir. Bu yüzden işletmelerde gıda ve kişisel hijyene dikkat edilmeli. Gıda israfı yapmadan günlük ve haftalık tüketim iyi hesaplanarak ihtiyaç doğrultusunda alışveriş yapılmalı fazla depolamadan kaçınılmalıdır.