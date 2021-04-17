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17 Nis 2021 - 10:24- Asayiş G: 17 Nis 2021 - 10:27

Ruhsatsız tabancayla ateş etti, tehditler savurdu

Gebze'de eski ortağının dükkanına gelip, tabancayla ateş ederek tehditler savuran şahıs gözaltına alındı.
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Olay, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezi içerisinde bir dükkan sahibi olan Emrah G. ile önceden ortaklığı bulunan Tayfun Y., arasında alacak, verecek tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönmesiyle birlikte Tayfun Y., yanında getirdiği silahı ile ateş ederek Emrah G.’ye tehditler savurdu. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, ateş ederek tehditler savuran Tayfun Y.’yi gözaltına aldı. Emrah G. olayın ardından ifadesi alınmak üzere götürüldüğü polis merkezinde eski ortağından şikayetçi oldu. Tayfun Y.’nin olayda kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# Gebze, yardım

17 Nis 2021 - 10:24 - Asayiş

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