Ruhsatsız tabancayla ateş etti, tehditler savurdu

Olay, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezi içerisinde bir dükkan sahibi olan Emrah G. ile önceden ortaklığı bulunan Tayfun Y., arasında alacak, verecek tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönmesiyle birlikte Tayfun Y., yanında getirdiği silahı ile ateş ederek Emrah G.’ye tehditler savurdu. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, ateş ederek tehditler savuran Tayfun Y.’yi gözaltına aldı. Emrah G. olayın ardından ifadesi alınmak üzere götürüldüğü polis merkezinde eski ortağından şikayetçi oldu. Tayfun Y.’nin olayda kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.