Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı

Kaza, Gebze Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, E.Ş. isimli bir vatandaş, cadde üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, bir anda dengesini kaybetti. Daha sonra elektrikli bisikletiyle yalpalayan şahıs, yere düşerek yaralandı. E.Ş.’nin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KALKMAYI BAŞARAMADI
Öte yandan, E.Ş.’nin düştüğü anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde E.Ş.’nin elektrikli bisikletiyle düz yolda giderken bir anda dengesini kaybetmesi, yalpalaması ve düşmesi yer alıyor. Görüntülerin devamında yere düşen E.Ş., birkaç sefer ayağa kalkmaya çalışsa da yaralanması sebebiyle hissettiği acı sonrasında başarılı olamayarak yeniden yere düşüyor. Şahsın kaza yaptığını gören vatandaşlar ise hemen yardımına koşuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.