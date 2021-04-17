Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
17 Nis 2021 - 13:56- Gündem G: 17 Nis 2021 - 14:00

Kocaeli Valiliği uyardı: Çamur yağacak

Kocaeli Valiliği, kentte meydana gelecek olan toz taşınımına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi
mask

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece Cumartesi (17.04.2020) saatlerinden yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar Ege, Marmara'nın Güney ve Doğusu ile Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceği bildirilmiştir. Toz taşınımı durumlarında; görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması rica olunur."

17 Nis 2021 - 13:56 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KO-MEK’ten KOTO üyelerine hijyen eğitimi mask
KO-MEK’ten KOTO üyelerine hijyen eğitimi
İlimtepe Mezarlığı’na taş duvar mask
İlimtepe Mezarlığı’na taş duvar
Gebze bölgesindeki yeşil alanlar yaza hazırlanıyor   mask
Gebze bölgesindeki yeşil alanlar yaza hazırlanıyor  
Korona verilerindeki artışın önüne geçilemiyor! mask
Korona verilerindeki artışın önüne geçilemiyor!
Milas Burgaz mahallesinde dükkan icradan satılık mask
Milas Burgaz mahallesinde dükkan icradan satılık
Espiye Hacımahmutlu Mahallesi'nde fındık bahçesi icradan satılık mask
Espiye Hacımahmutlu Mahallesi'nde fındık bahçesi icradan satılık
Anket Hükümetin aldığı Covid-19 tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de vahşi cinayet! Elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış mask
Kocaeli'de vahşi cinayet! Elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış
Bebeğinin mezarı başında intihar etti mask
Bebeğinin mezarı başında intihar etti
Döküm fabrikasında kazan patladı: 2'si ağır 8 yaralı mask
Döküm fabrikasında kazan patladı: 2'si ağır 8 yaralı
İzmit'in göbeğinde bıçaklı kavga! mask
İzmit'in göbeğinde bıçaklı kavga!
Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü mask
Her yıl uzun kuyruklar oluyordu, şimdi sokakları sessizliğe büründü
9 günlük tam kapanma gündemde mask
9 günlük tam kapanma gündemde

GALERİ

Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı mask
Düşünce kalkmaya çalışsa da bir kez daha yere kapaklandı
Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı mask
Kırmızı ışık ihlali yapan tanker taksiyi böyle parçaladı
Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi mask
Sedat Peker grubuna yapılan operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi
Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Canlı anlatım)
Depremi hisseden vatandaşlar o anları anlattı mask
Depremi hisseden vatandaşlar o anları anlattı
İndirilen ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ afişlerini CHP Kocaeli parti binalarına astı mask
İndirilen ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ afişlerini CHP Kocaeli parti binalarına astı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL