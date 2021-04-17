Kocaeli Valiliği uyardı: Çamur yağacak

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece Cumartesi (17.04.2020) saatlerinden yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar Ege, Marmara'nın Güney ve Doğusu ile Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceği bildirilmiştir. Toz taşınımı durumlarında; görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması rica olunur."