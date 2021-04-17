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17 Nis 2021 - 15:19- Gündem G: 17 Nis 2021 - 15:21

'Sahte maske cezası' mesajıyla dolandırıcılık!

Dolandırıcılar bu kez koronavirüs genelgesini fırsat bilerek vatandaşların telefonlarını hackledi. Yüzlerce kişiye SMS’le sahte maske cezası yollandı. Linke tıklayanın bilgileri çalındı
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Dolandırıcılar bu sefer İçişleri Bakanlığı tarafından yakın zaman önce açıklanan "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" genelgesini hedef aldı. Kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde sıkı tedbir ve cezaların uygulanacağının açıklanmasının hemen ardından yüz binlerce kişinin telefonuna sahte ceza mesajları ulaştı. İçişleri Bakanlığı'ndan gelmiş görünen mesajlarda şu ifadelere yer verildi: "Sayın Vatandaşımız Hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır. İlgili kayıtlar ve detaylı bilgi için tıklayın." Konunun detaylarını öğrenmek amacıyla birçok vatandaş mesajda belirtilen linkleri tıkladı. Ancak link casus yazılımlar içeriyordu.

KİŞİSEL VERİLER ORTALIĞA SAÇILDI

Telefona yüklenen bu yazılım sayesinde cihaz içindeki tüm veriler kolaylıkla çalındığı gibi telefonun yönetimi de dolandırıcıların eline geçebiliyor. Sadece kredi kartı ya da banka verileri değil, özel fotoğraf ve videolar da kötü emelli kişiler tarafından kullanılabiliyor. Dolandırıcıların bu kadar hızlı hareket edebilmesinin altında ise yasadışı yollardan elde edilen milyonlarca kişiye ait dataların bulunması yatıyor. Uzmanlara göre, son dönemde milyonlarca kişinin, kredi kartından tapu ve sağlık bilgisine, kimlik numarasından cep telefonuna kadar her türlü kişisel verisi ortalığa saçıldı. Verilerin en fazla çağrı merkezleri ve bankalardan sızdırıldığı tahmin ediliyor.

CASUS YAZILIM

Türkiye'deki dijital dolandırıcılık çetelerinin çökertilmesindeki en büyük engel ise çoğunun yurtdışı merkezli olması. Emniyet'in konuyla ilgili son raporlarına göre Avrupa, Gürcistan ve hatta Arjantin'den dahi Türkiye'deki bireysel cep ve bilgisayar kullanıcılarına casus yazılımlar gönderiliyor. Ele geçirilen cihazlar üzerinden de birçok sahtekârlık kolaylıkla gerçekleşiyor.  Konuyla ilgili olarak emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli olmayan cep telefonu uygulamalarını indirmemeleri, bilmedikleri e-postaları açmamaları, cep telefonlarına gelen kamu ve özel şirketlerin uygulamalarıymış gibi gösterilen sahte linklere tıklamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

17 Nis 2021 - 15:19 - Gündem

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