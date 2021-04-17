Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birçok farklı alanda vatandaşa hizmet verirken yeşil alanların bakımını ihmal etmiyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze Bölgesi’ndeki çevre düzenlemesi yaparak, yeşil alanları yaz mevsimine hazırlıyor. Çalışmalar kapsamında Darıca Millet Bahçesi, Dilovası Tavşancıl Sahil Parkı, Gebze Tatlı Kuyu Vadisi, kavşak, diğer park, bahçe ve diğer yeşil alanlarda ot biçimi gerçekleştiriliyor. Ot biçiminin yanı sıra, yeşil alanlardaki düzenlemeler de yapılıyor. Yoğun bir şekilde mesai harcayan ekipler, yeşil alanlarda çevre temizliği de gerçekleştiriyor. Bu alanlardaki plastik, poşet ve diğer çöpler, görevli personeller tarafından toplanıyor.
17 Nis 2021 - 15:23- Gündem Güncelleme: 17 Nis 2021 - 15:24
Gebze bölgesindeki yeşil alanlar yaza hazırlanıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze bölgesindeki yeşil alanlarda ot biçimi ve çevre düzenleme çalışması yapılıyor.
# Gebze, Kocaeli, Büyükşehir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.